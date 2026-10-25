Colo Colo totalmente enredado: empata con Palestino y así queda la tabla de posiciones

Colo Colo empató 1-1 ante Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera, y vuelve a farrearse puntos en la lucha por el campeonato. Ahora, el Cacique podría reducir a siete puntos su distancia con Universidad de Chile a cinco fechas del final.
En el Estadio Santa Laura, el elenco dirigido por Fernando Ortiz comenzó en ventaja gracias a Javier Correa, quien a los 7 minutos aprovechó un saque lateral para girar dentro del área y definir ante el arquero Sebastián Pérez.
Sin embargo, los albos fueron perdiendo protagonismo con el correr de los minutos. Palestino comenzó a presionar y encontró espacios para inquietar a una defensa que no logró sostener el 1-0.
Javier Correa festejando el 1-0 de Colo Colo ante Palestino (Photosport).
La igualdad llegó a los 81 minutos, cuando Enzo Roco capturó un balón suelto en el área y sacó un remate colocado para vencer a Vozinha, quien hasta ese momento había respondido con buenas intervenciones.
Con este empate, Colo Colo alcanzó los 55 puntos y mantiene una ventaja momentánea de diez unidades sobre Universidad de Chile. Si los azules ganan su partido este lunes frente a Everton, la diferencia se reducirá a siete puntos cuando resten cinco fechas para el final. En la Fecha 26, los albos recibirán en el Estadio Monumental a Universidad de Concepción.
Por su parte, Palestino se mantuvo en el 5° puesto con 35 puntos y se afianzó en la lucha por un boleto en la Copa Sudamericana. En la próxima jornada, los árabes visitarán a Deportes Concepción.
Así queda la tabla de posiciones
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo-Colo
|25
|17
|4
|4
|51
|28
|23
|55
|2
|U. de Chile
|24
|13
|6
|5
|41
|19
|22
|45
|3
|U. Católica
|24
|13
|3
|8
|51
|36
|15
|42
|4
|Everton
|24
|11
|6
|7
|40
|27
|13
|39
|5
|Palestino
|25
|11
|5
|9
|39
|36
|3
|38
|6
|Huachipato
|25
|10
|5
|10
|35
|40
|-5
|35
|7
|Ñublense
|25
|9
|8
|8
|30
|38
|-8
|35
|8
|Deportes Limache
|24
|10
|4
|10
|45
|37
|8
|34
|9
|La Serena
|25
|8
|9
|8
|39
|42
|-3
|33
|10
|Coquimbo Unido
|25
|9
|5
|11
|37
|36
|1
|32
|11
|Concepción
|25
|9
|5
|11
|27
|30
|-3
|32
|12
|Audax Italiano
|24
|7
|8
|9
|27
|32
|-5
|29
|13
|O’Higgins
|25
|8
|4
|13
|29
|39
|-10
|28
|14
|Cobresal
|25
|7
|5
|13
|36
|46
|-10
|26
|15
|Univ. Concepción
|24
|6
|5
|13
|18
|40
|-22
|23
|16
|U. La Calera
|25
|5
|6
|14
|23
|42
|-19
|21