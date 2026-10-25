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Liga de Primera

Colo Colo totalmente enredado: empata con Palestino y así queda la tabla de posiciones

Los albos volvieron a resignar puntos en la Liga de Primera tras igualar 1-1 frente a Palestino. Ahora, la U podría recortar a siete la distancia.

Enzo Roco marcó el empate 1-1 de Palestino ante Colo Colo.
© PhotosportEnzo Roco marcó el empate 1-1 de Palestino ante Colo Colo.

Colo Colo empató 1-1 ante Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera, y vuelve a farrearse puntos en la lucha por el campeonato. Ahora, el Cacique podría reducir a siete puntos su distancia con Universidad de Chile a cinco fechas del final.

En el Estadio Santa Laura, el elenco dirigido por Fernando Ortiz comenzó en ventaja gracias a Javier Correa, quien a los 7 minutos aprovechó un saque lateral para girar dentro del área y definir ante el arquero Sebastián Pérez.

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Sin embargo, los albos fueron perdiendo protagonismo con el correr de los minutos. Palestino comenzó a presionar y encontró espacios para inquietar a una defensa que no logró sostener el 1-0.

Javier Correa festejando el 1-0 de Colo Colo ante Palestino (Photosport).

Javier Correa festejando el 1-0 de Colo Colo ante Palestino (Photosport).

La igualdad llegó a los 81 minutos, cuando Enzo Roco capturó un balón suelto en el área y sacó un remate colocado para vencer a Vozinha, quien hasta ese momento había respondido con buenas intervenciones.

Con este empate, Colo Colo alcanzó los 55 puntos y mantiene una ventaja momentánea de diez unidades sobre Universidad de Chile. Si los azules ganan su partido este lunes frente a Everton, la diferencia se reducirá a siete puntos cuando resten cinco fechas para el final. En la Fecha 26, los albos recibirán en el Estadio Monumental a Universidad de Concepción.

Por su parte, Palestino se mantuvo en el 5° puesto con 35 puntos y se afianzó en la lucha por un boleto en la Copa Sudamericana. En la próxima jornada, los árabes visitarán a Deportes Concepción.

Así queda la tabla de posiciones

Pos.ClubPJGEPGFGCDGPts
1Colo-Colo25174451282355
2U. de Chile24136541192245
3U. Católica24133851361542
4Everton24116740271339
5Palestino2511593936338
6Huachipato25105103540-535
7Ñublense259883038-835
8Deportes Limache24104104537834
9La Serena258983942-333
10Coquimbo Unido2595113736132
11Concepción2595112730-332
12Audax Italiano247892732-529
13O’Higgins2584132939-1028
14Cobresal2575133646-1026
15Univ. Concepción2465131840-2223
16U. La Calera2556142342-1921
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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