Colo Colo totalmente enredado: empata con Palestino y así queda la tabla de posiciones

Los albos volvieron a resignar puntos en la Liga de Primera tras igualar 1-1 frente a Palestino. Ahora, la U podría recortar a siete la distancia.

Colo Colo empató 1-1 ante Palestino por la fecha 25 de la Liga de Primera, y vuelve a farrearse puntos en la lucha por el campeonato. Ahora, el Cacique podría reducir a siete puntos su distancia con Universidad de Chile a cinco fechas del final.

En el Estadio Santa Laura, el elenco dirigido por Fernando Ortiz comenzó en ventaja gracias a Javier Correa, quien a los 7 minutos aprovechó un saque lateral para girar dentro del área y definir ante el arquero Sebastián Pérez.

Sin embargo, los albos fueron perdiendo protagonismo con el correr de los minutos. Palestino comenzó a presionar y encontró espacios para inquietar a una defensa que no logró sostener el 1-0.

Javier Correa festejando el 1-0 de Colo Colo ante Palestino (Photosport).

La igualdad llegó a los 81 minutos, cuando Enzo Roco capturó un balón suelto en el área y sacó un remate colocado para vencer a Vozinha, quien hasta ese momento había respondido con buenas intervenciones.

Con este empate, Colo Colo alcanzó los 55 puntos y mantiene una ventaja momentánea de diez unidades sobre Universidad de Chile. Si los azules ganan su partido este lunes frente a Everton, la diferencia se reducirá a siete puntos cuando resten cinco fechas para el final. En la Fecha 26, los albos recibirán en el Estadio Monumental a Universidad de Concepción.

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Por su parte, Palestino se mantuvo en el 5° puesto con 35 puntos y se afianzó en la lucha por un boleto en la Copa Sudamericana. En la próxima jornada, los árabes visitarán a Deportes Concepción.

Así queda la tabla de posiciones