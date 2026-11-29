Audax Italiano recibe a Palestino este domingo 29 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 29 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal de La Florida. Audax Italiano viene de caer 2-3 ante Cobresal y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Palestino viene de caer 0-1 ante Unión La Calera y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Audax Italiano y Palestino
Audax Italiano (4-4-2): Tomás Ahumada, Raimundo Rebolledo, Oliver Rojas, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni, Paolo Luis Guajardo, César Pinares, Nicolás Orellana, Marco Collao, Diego Coelho, Giovani Chiaverano Meroi. DT: Patricio Graff.
Palestino (4-4-2): Sebastián Pérez, Antonio Alejandro Ceza Gavilán, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Jason Matías León Alvear, Marcelo Eggel, Francisco Montes, Sebastián Gallegos, César Munder, Joe Abrigo, Gonzalo Tapia. DT: Guillermo Farré.
La previa de Audax Italiano y Palestino: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 29 de noviembre
- Hora: 20:30 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Municipal de La Florida
- Historial: 63 cruces — Audax Italiano ganó 24, Palestino ganó 25 y empataron 14
- Último antecedente: 30/06/2026: Audax Italiano 3-2 Palestino
- Próximo partido de Audax Italiano: vs. Deportes La Serena, domingo 6 de diciembre
- Próximo partido de Palestino: vs. Everton, sábado 5 de diciembre