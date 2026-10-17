Colo Colo vs. Independiente Santa Fe: hora, canal y dónde ver a las Albas por la Copa Libertadores Femenina

Colo Colo Femenino tiene en esta jornada un duelo clave en la Copa Libertadores Femenina.

Colo Colo Femenino vuelve a saltar a la cancha este domingo para afrontar un nuevo desafío dentro de la Copa Libertadores Femenina, en donde buscará sumar su primer victoria en la competencia.

La escuadra que es comandada por Tatiele Silveira buscará dejar atrás lo que fue su derrota en el debut ante Corinthians de Brasil por 2-0, resultado que complica sus aspiraciones clasificar en el Grupo A.

Ahora, las ‘Albas’ se enfrentarán ante Independiente de Santa Fe en un duelo de alto impacto, en el que el conjunto nacional tiene la misión de sí o sí poder conseguir una victoria para mantenerse vivas hasta la última fecha.

Por otra parte, la escuadra colombiana llega con el ánimo arriba tras lo que fue su agónica victoria por 3-2 ante Caracas y buscará ante el ‘Cacique’ una victoria para lograr una clasificación a la fase final.

Colo Colo se juega el todo o nada en esta jornada | Foto: Instagram

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Independiente Santa Fe?

El encuentro entre Colo Colo e Independiente Santa Fe se disputará este domingo 18 de octubre a las 17:00 horas de Chile, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador.

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¿Quién transmite el partido de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina?

El partido de Colo Colo ante Independiente Santa Fe se podrá ver por las plataformas digitales de Chilevisión, incluyendo su sitio web y YouTube. También está disponible a través de Pluto TV.