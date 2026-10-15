Las albas se inclinaron por 2-0 en Quito ante las vigentes campeonas continentales.

Este jueves arrancó la Copa Libertadores Femenina 2026 y Colo Colo abrió los fuegos del Grupo A enfrentando a las campeonas defensoras del Corinthians.

Pero las dirigidas por Tatiele Silveira no corrieron la misma suerte del año pasado y comenzaron su camino con una derrota de 2-0 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Los goles del Timao fueron obra de Victória Albuquerque a los 5 minutos del primer tiempo y el segundo tanto para las brasileñas fue en los 71′ a través de Jaqueline.

Las tetracampeonas del fútbol chileno terminaron con una amonestada que fue Yastin Jiménez a los 85′.

A Colo Colo le quedan dos “finales” en la Copa Libertadores Femenina. (Foto:

Con este resultado, las albas comienzan en el fondo del Grupo A sin puntos, mientras que Corinthians empieza la defensa del título con tres unidades.

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Ahora queda esperar por el partido entre Independiente Santa Fe (Colombia) y Caracas FC (Venezuela) que se jugará mañana (viernes) por la noche en Ecuador.

Cabe recordar que Colo Colo llegó hasta semifinales en la edición anterior, donde terminó quedándose con el cuarto lugar del torneo continental.

La tabla del Grupo A:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Corinthians 3 1 1 0 0 2 0 +2 2 Santa Fe 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Caracas 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Colo-Colo 0 1 0 0 1 0 2 -2

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¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo Femenino?

El próximo partido de las albas será ante Independiente Santa Fe el próximo domingo 18 de octubre a las 17:00 horas de Chile, en el mismo estadio Rodrigo Paz Delgado.