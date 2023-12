Gustavo Quinteros dejó de ser el engendrador de Colo Colo tras lograr cuatro títulos en el Cacique. Ni reciente Copa Chile convenció a Blanco y Negro que decidió dar por terminado su ciclo de más de tres años.

Un periodo en que dirigió 154 partidos, siento el sexto entrenador con más encuentros dirigido en los albos, y que sacó un 60% de rendimiento. Lo que pone una vara más que alta para el próximo adiestrador que decida la concesionaria.

Pero las negociaciones ya estarían encaminada. Al menos ya existen cuatro candidatos para asumir la próxima temporada. Según indicaron en ESPN Chile, en Colo Colo iniciaron el plan para buscar nuevo DT desde septiembre, cuando iniciaron los rumores sobre una posible llegada de Quinteros a la selección chilena.

“Desde ese momento Daniel Morón viene buscando un entrenador. Se esta trabajando con un scouting externo que busca entrenador y los próximos refuerzos. En total son cuatro los candidatos”, expresó Christopher Brandt en FShow.

El reemplazante de Gustavo Quinteros

El periodista detalló que según lo expuesto desde ByN el próximo entrenador será extranjero y además está sin club, por lo que no habrá que negociar con otro equipo ni pagar alguna cláusula.

Escenario que Nico Peric reconoció como complejo ante el poco conocimiento que tendrá del fútbol chileno. “Ese es un punto importante. Pueden traer a Pep Guardiola pero si no conoce la idiosincracia del medio puede ser muy peligroso. El futbolista chileno si se va afuera y no le gusta se devuelve. Es complicado. Nos cuesta tener un crecimiento deportivo por lo que pondría cuidado en ese tema”, alertó el ex portero.

Cabe consignar que el próximo entrenador llegará a más tardar el 8 de enero ya que en dicha fecha retornas los jugadores de sus respectivas vacaciones.