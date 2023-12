El pasado lunes fue la Gala Crack donde fueron premiados los mejores de la temporada 2023 en el fútbol chileno. Uno de los nominados fue el volante Benjamín Berríos, en la categoría a “Mejor Volante Central”. Pese a no ganar, el jugador de Everton de Viña del Mar quedó conforme con su año y también le hizo un guiño a Colo Colo.

El Topo, como le apodan, se formó en el Estadio Monumental y debutó con el Cacique en 2017. Luego de dos temporadas partió a préstamo y finalmente se terminó quedando en la tienda Oro y Cielo.

Desde entonces el mediocampista de 25 años se ha convertido en pieza fundamental y figura de los viñamarinos. Por ejemplo en la última campaña jugó 31 partidos, todos como titular, en lo que aportó un gol y seis asistencias.

Tras la premiación, Berríos conversó con Bolavip y partió felicitando a los ganadores: “Los premiados muy merecidos todos, mis felicitaciones para todos ellos”.

Benjamín Berríos es titular indiscutido en Everton de Viña del Mar. (Foto: Raúl Zamora/Photosport)

– ¿Cómo se ha sentido en estas cuatro temporadas en Everton? Pareciera ser su lugar en el mundo.

Desde que llegue me he ido enamorando del club, de su gente, toda la gente que lo rodea. Me he sentido muy bien, los últimos años he tenido una regularidad muy buena y esperamos siga así.

¿A qué debe aspirar Everton para el 2024?

Al Campeonato, totalmente. Este Campeonato estuvimos muy bien, por ahí tuvimos partidos que no deberíamos haber perdido, enredando puntos, y esperamos que el 2024 no vuelva a pasar.

– ¿Qué se viene para el 2024? ¿Tiene contrato vigente con Everton?

Tengo contrato, mi mente está puesta en Everton para el 2024 y ya se verá con el tiempo lo demás.

Volver a Macul como gran objetivo

– Usted es formado en Colo Colo. En medio de su gran momento y regularidad, ¿le gustaría volver al Cacique?

Sí, obvio. Yo creo que todo jugador siempre le gustaría en el equipo más grande Chile, para mí sería un honor y para eso me preparo.

– En Everton se armó una bandita de varios ex Colo Colo. Estaba Julio Barroso, Felipe Campos, Joan Cruz, Bryan Soto y usted.

Totalmente. Muy buena relación con todos ellos. Bueno, a Julio le tocó retirarse espero que lo disfrute, porque lo tiene más que merecido.

Benjamín Berríos en sus inicios en Colo Colo. (Foto: Photosport)

¿Cuántos partidos jugó Benjamín Berríos en Colo Colo?

Benjamín Berríos jugó 20 partidos -ocho como titular- desde su debut hasta que salió de Colo Colo con destino a Viña del Mar. Desde la temporada 2017 que está en el cuadro Ruletero.