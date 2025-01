Uno de los mayores propósitos que tienen los padres futboleros es que sus hijos sean hinchas del mismo equipo y un ritual es llevarlos al estadio, donde la primera vez nunca se olvida. Sobre aquello habló el cantante nacional Américo, quien en más de una oportunidad ha sido acercado con Colo Colo.

Y en un diálogo con el periodista Fernando Solabarrieta en radio La Metro, el reconocido artista chileno reveló que la primera visita al estadio de su hijo menor, Matheo, será al Estadio Monumental del Cacique.

“Cuando lleves a Matheito al estadio, que es el gran recuerdo que uno tiene cuando niño, ¿a qué estadio lo vas a llevar?”, le preguntó el destacado comunicador.

A lo que América no lo dudó y rotundamente nombró al reducto deportivo de los albos: “Al Monumental po'”.

¿Américo es hincha de Colo Colo o San Marcos de Arica?

Es sí, inmediatamente agregó que también deben asistir al Estadio Carlos Dittborn en el norte, donde hace de local San Marcos de Arica, equipo de la ciudad natal del cantante.

“Ahora llevarlo al Carlos Ditborn allá para ir a ver a nuestro San Marcos de Arica claro que sí, mi corazón primero está San Marcos de Arica. Lo que pasa que no puedo llegar y decir ‘voy a ver a San Marcos de Arica, si me sale difícil. Después la gente me va a decir ‘oye hueón dijiste que ibas a venir’. Entonces hay que ser más realistas”, explicó el cantante tropical.

Finalmente, dio a conocer todo su amor por el equipo ariqueño: “Claro, por supuesto que sí, sobre todo sabiendo que San Marcos de Arica tiene una de las camisetas más lindas de nuestros clubes chilenos y eso no me lo puede discutir nadie. Espectacular, evocando a nuestros héroes, a nuestros soldados de la Guerra del Pacífico. Los colores, el diseño es muy lindo”.

