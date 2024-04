Colo Colo cayó en su visita a Fluminense a pesar del gran juego exhibido en el Estadio Maracaná. El cuadro dirigido por Jorge Almirón sufrió el poderío ofensivo de los brasileños y fue derrotado 1-0. A pesar de ello, el juego de albos fue destacado, sobre todo por el nivel de Arturo Vidal.

Para Rodrigo Herrera, lo del King fue notable. En conversación con Bolavip Chile, el reconocido periodista nacional aseguró que el volante de 36 años tuvo un desempeño fenomenal. Incluso, se atrevió a decir que mostró una versión cercana a la que ostentaba en su mejores épocas.

“Da la impresión de que Colo Colo lo pudo haber empatado. Hizo un partido muy correcto desde su fútbol. Aguantó el vendaval, salió ese gol inicial que descompuso todo, pero se mantuvo una línea. Después del empate apareció el medio, ahí apareció Vidal”, comenzó indicando.

“Vidal tuvo un despliegue notable, fue un box to box como en sus mejores tiempos. Estaba en una cancha hostil, porque la gente del Fluminense le sacó en cara su pasado en Flamengo… Partidazo. Colo Colo no debió perder”, agregó Herrera.

Arturo Vidal tuvo un notable nivel ante Fluminense.

Era para un empate de Colo Colo

A pesar de los elogios, Arturo Vidal no pudo evitar la caída de Colo Colo. El comunicador lamenta que no haya llegado un gol para los albos en los últimos minutos. Aseguró que esperaba que los de Macul consiguieran la paridad final… pero no lo lograron.

“Colo Colo se le paró bien a Fluminense, que es el campeón de la Copa Libertadores. El 2-1 no habla de lo que fue el partido, yo creo que el resultado era un empate”, concretó.

Cuándo juega Colo Colo

El próximo encuentro de los albos será contra Cobreloa el lunes 15 de abril. Será desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.