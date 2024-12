Universidad de Chile volverá a la Copa Libertadores el 2025 luego de ser protagonista este año del Campeonato Nacional y con esto se abre el apetito interno para pelear todos los frentes.

Sin embargo, los refuerzos aún no llegan y el club azul sólo ha oficializado al delantero de Magallanes, Julián Alfaro, que se formó en la U siendo un caso casi idéntico al de Maximiliano Guerrero.

Al respecto, BOLAVIP conversa con el periodista Rodrigo Herrera, el que indica que “el mercado chileno está atrasado, en el caso de la U urge un poco más pensando que vuelven la semana que viene, y considerando la Copa Libertadores que comienza en marzo”.

Para el profesional de CNN en el segundo piso del Centro Deportivo Azul “están preocupados o poniendo el foco en jugadores de liga, que todavía no marcan el upgrade de diferencia para un torneo internacional”.

Y en sentido jugadores como Octavio Rivero y Nicolás Ramírez “son nombres que pueden rendir acá, pero no representan un extra para jugar la Copa, corren el riesgo de dar bote en la Copa y los hinchas de la U no se lo van a perdonar”.

Rodrigo Herrera preocupado por el mercado de la U.

Herrera remata su preocupación con un dato que no es menor. “Es que vuelven en cuatro días y me parece que la cosa no anda bien”, asegura.

El legado del Doctor Orozco

“Ahora que todos se acuerdan del Doctor Orozco, pero recordemos los refuerzos que trajo, como Leonardo Rodríguez, Cristián Traverso, mira la Copa que jugaron en 1996”, cerró.