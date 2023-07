"Como no se puede echar a todos los jugadores de Colo Colo, se tiene que ir Gustavo Quinteros": La furia de un ex delantero albo por el desastre en Brasil

Apenas terminó el partido de ida donde Colo Colo venció 2-1 al América Mineiro, se sabía que ese gol conseguido por los brasileños en el último suspiro del encuentro iba a complicar a los albos en la vuelta, pero fue mucho más que eso, porque el Cacique vivió una noche de terror.

La familia colocolina está dolida y apunta con todo al entrenador Gustavo Quinteros, al menos así piensa José Luis Álvarez, ex delantero de los 80, quién sufrió al ver a su equipo caer vapuleado.

“Paupérrima la actuación, increíble, no me lo esperaba y acá se cumplió un ciclo y lamentablemente no podemos echar a todos los jugadores, por tema de contratos y cupos”, afirma.

Agregando, que “entonces el que se tiene que ir es Gustavo Quinteros, se debe ir, ya cumplió, acá puede ser que se siga y pelee el campeonato acá en Chile“.

El ex atacante albo pide la renuncia inmediata de Gustavo Quinteros

Pele Álvarez estaba realmente indignado por la presentación de Colo Colo e individualizó algunas responsabilidades.

“No puede ser que dependamos de un delantero de 18 años que juega bien, que controla bien, pero que nadie le da un pase claro, este argentino-chile ¿cómo se llama? Gil, puta parece un trompo, nunca un pase claro, Fuentes horrible y este cabro Wiemberg, sólo juega en La Calera, Quinteros se tiene que ir”, cerró.