La derrota de La Roja no solo caló hondo en lo deportivo para Chile, sino que también le dio un duro mazazo a Colo Colo. Esto, luego de la fractura de mandíbula que sufrió el volante albo, Vicente Pizarro.

El volante de los albos ingresó sorpresivamente por Ben Brereton en el primer tiempo. Si bien fue una de las buenas figuras de la Selección Chilena, el “Vicho” no pudo evitar la caída del equipo de todos.

Para empeorar las cosas, cerca de los minutos finales recibió un fuerte codazo por parte de un jugador boliviano que el árbitro no consideró ni como falta. Aquella infracción inexistente para el juez, le significó una fractura mandibular y estará varias semanas fuera de las canchas.

Apenas se supo de la gravedad de su lesión, se informó que debería ser sometido al quirófano y, esta tarde, Vicente Pizarro fue operado con éxito en la Clínica Meds.

¿Podrá estar Vicente Pizarro en los duelos de Colo Colo ante River Plate?

Luego de la operación a la que fue sometida Vicente Pizarro, ahora deberán evaluar cómo será su proceso de recuperación y las complicaciones que esto podría traer.

Vicente Pizarro fue operado con éxito de su fractura mandibular (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Si bien se habla de seis semanas de recuperación, aún no es información oficial ya que no existe un parte médico por parte de Colo Colo. Sin embargo, todo indica que muy probablemente no llegue a los partidos ni de ida ni de vuelta ante River Plate por Copa Libertadores.

Cabe recordar que los albos enfrentarán al cuadro “Millonario” el próximo martes 17 de septiembre a las 21:30 horas en Santiago, mientras que la vuelta en Buenos Aires, se jugará el día 24 del mismo mes, a la misma hora.