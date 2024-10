Este jueves 3 de octubre, Colo Colo enfrentará a Universidad Católica en el partido pendiente de la fecha 24 ante los “Cruzados”. Para esta nómina, hay alguna que otra sorpresa, y un tema que está complicando a los albos de cara al término de la temporada.

Una de las sorpresas y no tan sorpresa a la vez, es la ausencia de Cristián Zavala. el jugador si bien ya no es un titular indiscutido con Jorge Almirón, generalmente es opción en el segundo tiempo. Sin embargo, en conferencia de prensa, el propio DT aseguró que el atacante no sería parte de esta convocatoria.

Otra de las grandes sorpresas es la inclusión de Cristián Riquelme, jugador que, ante Cobresal, demostró un gran nivel. Además, es el único sub-21 en esta nómina, algo que es, por lo menos, llamativo.

Y es que Colo Colo aún tiene una gran deuda en esta materia, ya que aún le restan 461 minutos por cumplir, por lo que Riquelme, sería el único que podría ir descontando esta deuda ante la UC.

Otros jugadores sub-21 que han aparecido con Jorge Almirón, como lo son Lucas Soto y Leandro Hernández, tampoco fueron considerados para este encuentro. Además, cabe recordar que Hernández suma doble minutaje, es decir, si juega solo un tiempo, descontaría 90 minutos a esta deuda del “Cacique”.

Revisa acá la nómina de Colo Colo ante Universidad Católica

¿A qué hora juegan albos y “Cruzados”?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica, se jugará este jueves 3 de octubre, a contar de las 20:00 horas en el Estadio Monumental.