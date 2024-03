Este domingo se enfrentaron Coquimbo Unido y Colo Colo por la quinta fecha fecha del Campeonato Nacional, donde igualaron sin goles en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Pero la jugada que se robó todas las miradas fue la grave lesión del juvenil Dixon Pereira en los Piratas, luego de una fuerte entrada del defensa albo Maximiliano Falcón.

El debutante de 17 años ingresó a los 76 minutos y a los 84′ debió ser retirado en ambulancia hacia un recinto hospitalario, tras el fuerte choque con el zaguero uruguayo.

Terminado el duelo, el Peluca se refirió a esta situación y expresó que no tuvo mala intención en dicha jugada: “Los que me conocen bien saben que yo no soy mala leche, que soy bruto sí, pero no mala leche. Fue una jugada fortuita”.

Pero a las pocas horas, desde el cuadro aurinegro hicieron público el parte médico tras la revisión al novel jugador en el Hospital de Coquimbo. En este se constatan tres lesiones.

El prepcupante parte médico de Coquimbo Unido

“Dixon Pereira, jugador del Plantel de Honor, sufre un traumatismo directo en la parrilla costal derecha, en el partido válido por la Fecha 5 del Campeonato de

Primera División”.

“El jugador refiere inicialmente dolor. Después dice que el dolor fue creciendo.

Se ausculta asimétrico, por lo cual se decide trasladar al Hospital de Coquimbo donde se confirma: Neumotórax secundario a traumatismo directo, doble fractura costal simple del 4° y 5° arco costal, contusión pulmonar secundaria a la fractura referida”.

“El jugador tiene una pleurostomía instalada. Está estable y quedará hospitalizado en el servicio de Cirugía del Hospital de Coquimbo durante los próximos días para su recuperación”.

La defensa de Colo Colo a Maximiliano Falcón

Desde el cuadro popular, el gerente deportivo Daniel Morón salió en defensa de Maxi Falcón, ante la lluvia de críticas que se hicieron caer inmediatamente tras lo sucedido en la Cuarta Región.

“Falcón juega como cualquier defensa. ¿Qué es lo que hizo hoy Falcón? No sé, yo vi una jugada donde un jugador va, salta con ímpetu… uno tiene que saltar para ganar con fuerza. Lamentablemente fue golpeado un compañero, pero no con la intención de lo que sucedió (…) No creo que haya una malintención en la jugada“, expresó el dirigente albo.