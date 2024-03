Colo Colo se debió conformar con un empate sin goles este domingo en su visita a Coquimbo Unido, por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2024. El Cacique no vencer al Pirata, aunque la situación que se robó todas las miradas fue la grave lesión dle juvenil Dixon Pereira en los locales, tras una fuerte entrada del defensa albo Maximiliano Falcón.

El canterano coquimbano había ingresado a los 76 minutos, pero a los 84′ debió retirarse en ambulancia de la cancha del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso tras un rodillazo en la zona del tórax.

Tras el partido, el Peluca que ni siquiera fue amonestado por esta acción, se mostró afectado por lo sucedido con Pereira y dio detalles de su accionar, además de indicar lo que sucedió con el novel jugador.

“Me enteré por el médico nuestro, antes que terminara el partido me puse a hablar con el médico de ellos. Nuestro médico ya me dijo que tiene un neumotórax, que va a entrar a pabellón. Mis compañeros en la misma jugada me dicen que es una jugada de partido obviamente, yo nunca tengo la intención de pegarle“, comenzó diciendo en zona mixta.

La defensa de Maximiliano Falcón

Seguido, el zaguero uruguayo profundizó en su defensa y adelantó que se poindrpa en contacto con el afectado.

“Los que me conocen bien saben que yo no soy mala leche, que soy bruto sí, pero no mala leche. Fue una jugada fortuita. Lo que importa ahora es él. Esperemos que salga bien, yo ya voy a hablar con él despues cuando salga de pabellón, ya me acaban de pasaron su número, le voy a mandar un mensaje. También decirle a la familia que gracias a Dios, por lo que me dicen, no es nada agrave. Hay que estar con él”, exclamó.

“Por parte mía me quedo con el mal gusto ese, no me gusta que pasen esas cosas, yo no soy así, no me gustaría que me pase a mí ni a ninguno de mis compañeros. Al fin y al cabo despues del partido somos todos compañeros, somos todos colegas del fútbol. Quiero que se recupere pronto“, añadió el defensor de 26 años.

También, dio a conocer una breve conversación que tuvo con el cuerpo técnico del Barbón sobre este debut de Pereira: “Hablé con el técnico al final también, me decía que estaba nervioso, que entró nervioso”.

Dixon Pereira debió ser trasldado de urgencias en ambulancia a un centro hospitalario. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

Valor al punto de Colo Colo

Finalmente, Maxi Falcón valoró el punto obtenido en esta visita a la Cuarta Región, aunque el deseo de toda la delegación colocolina era ganar en esta pasada.

“Haciendo un análisis general, obviamente no queríamos empatar, queríamos ganar. Pero bueno, tampoco se pueden perder puntos de visita”, concluyó.