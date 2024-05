El 17 de marzo del presente año, Colo Colo visitó el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso para enfrentar a Coquimbo Unido. En un encuentro que finalizó 0 a 0, el recuerdo más destacado fue el debut del joven Dixon Pereira, quien debió salir reemplazado tras un fuerte cruce con Maximiliano Falcón.

Tras el opacado debut del jugador “Pirata” quien terminó con dos costillas fracturadas y una contusión en un pulmón, se dio a conocer que el “Peluca” se puso en contacto con el juvenil. Al menos así lo dio a conocer el propio jugador, agradeciendo además el gesto del zaguero uruguayo.

“Me ofreció disculpas. Me dijo que cualquier cosa que necesitara, le hablara. Estoy muy agradecido con él”, dijo en aquel momento.

Pero la historia tuvo un inesperado vuelco. Y es que ahora, Dixon Pereira, en conversación con LUN, reconoció que no estableció más contacto con Maximiliano Falcón.

“El día del accidente me mandó un whatsapp para saber cómo estaba, pero parece que fue para las cámaras porque de ahí en adelante nunca más se comunicó. No me da lata, pero sí me parece ingrato porque igual por él estuve hospitalizado”, aseguró el jugador de Coquimbo Unido al citado medio.

El frustrado debut de Dixon Pereira ante Colo Colo

Debutar ante el “Cacique” o jugando para dicho club, debe ser el sueño de todo jugador joven en el país. No fue el caso para Pereira, quien debió incluso ser trasladado al hospital de Coquimbo tras la grave lesión sufrida.

La historia no culmina allí, ya que Dixon Pereira agregó: “No es que yo esté preocupado de que me llame, pero sí creo que pudo mandarme un mensaje o llamarme para saber cómo estoy”.

Sobre la jugada que lo envió al hospital, añadió: “Yo había visto que Falcón estaba marcando a Cabral, pero de repente lo vi corriendo hacia mí. No me acuerdo si venía gritando algo, pero sí vi su expresión de que venía con todo a marcarme. Me acuerdo que pensé sólo que tenía que aguantarlo y atiné a eso. Saltó y sentí el rodillazo fuerte”.

“Me fueron a ver y quería seguir jugando, pero no podía respirar y ahí ya no me acuerdo más. ¿Si fue intencional o no? El sabrá qué quiso hacer, pero eso está sólo en su mente”, sentenció.

Dixon Pereira se queja de la actitud de Maximiliano Falcón (Foto: Andrés Pina/Photosport)

¿Qué fue de Dixon Pereira?

Hasta la fecha, solo 8 minutos duró la aventura de Dixon Pereira en Primera. Desde aquel accidente, no ha vuelto a las citaciones del elenco de la cuarta región. Es más, recién la semana pasada volvió a sumar minutos, pero en la Sub 18.