Luciano Cabral se ha transformado en la gran sensación del fútbol chileno este 2024. Tan así, que Colo Colo y Universidad de Chile lo tuvieron en la mira, siendo, hasta hace unos días, los albos quienes más presionaron por su fichaje.

Sin embargo, el jueves 6 de junio, la historia dio un sorpresivo vuelco, luego de que surgiera el rumor de que Everton de Viña del Mar, equipo que pertenece al Grupo Pachuca, se habría adjudicado el pase del jugador.

Posteriormente, BOLAVIP tomó contacto con el gerente deportivo de Coquimbo Unido, quien confesó que Luciano Cabral seguía siendo jugador “Pirata” y que no tienen intenciones de dejarlo partir a clubes nacionales. Ello, con tal de no despotenciar su plantel, y además no fortalecer a rivales directos del “Barbón”.

La última información llega desde el medio local Diario El Día, quienes informaron sobre una reunión que se produjo este viernes entre la dirigencia aurinegra y el jugador.

Luciano Cabral define su futuro. (Foto: Photosport)

Los detalles de la reunión entre Luciano Cabral y la dirigencia de Coquimbo Unido

Según el citado medio, en dicha reunión le rayaron la cancha al volante de 29 años.

“Los gerentes porteños le hicieron saber al mendocino que el afán de Coquimbo Unido sigue siendo no aceptar ofrecimientos de clubes nacionales. Ya que de esa manera se podrían beneficiar futbolísticamente rivales directos en la campaña por alcanzar el titulo”, afirmaron.

En esa línea, complementan diciendo: “Aunque Cabral quedó de estudiar el ofrecimiento con su representante, se comprometió a entregar una respuesta este fin de semana o el próximo lunes“.

Este fin de semana, o más tardar el día lunes, será clave para definir el futuro del talentoso volante mendocino nacionalizado chileno.