Colo Colo está en búsqueda de un centrodelantero, un defensor central y un lateral derecho. En este último puesto aparecieron en el radar nombres como Mauricio Isla, Felipe Loyola y en los últimos días, el jugador de Coquimbo Unido, Dylan Escobar. El jugador del equipo de la Cuarta Región comentó su presente.

“Acá me siento muy bien. Este semestre he encontrado un peak en mi carrera. Me he sentido bien, vengo haciéndolo bien”, dijo el futbolista de 23 años en conversación con TNT Sports.

El lateral se refirió a su vínculo en Coquimbo Unido y el mercado de fichajes: “La verdad es que con Coquimbo tengo contrato hasta fin de año y lo otro que pase si es que se mueve el mercado o alguna cosa lo tiene que ver mi representante”.

Además, mencionó que tomará un descanso: “Por ahora estoy tranquilo, voy a tomar unas vacaciones, un relajo. He disputado casi todos los partidos. Creo que uno sólo me perdí que fue con Unión Española y creo que el desgaste mental y físicamente se siente un poquito. Quiero descansar esta semana, ver qué pasa después y concentrarme por ahora en Coquimbo que es lo que me tiene interesado”.

Dylan Escobar no sabe aún si seguirá en Coquimbo Unido en el segundo semestre. (Foto: Photosport)

Escobar deja en incógnita su futuro en Coquimbo Unido y espera por si su agente tiene ofertas. “Aún no lo sé, tengo que ver con mi representante si es que tiene algo. Vengo de este club y sería lindo levantar una copa con Coquimbo. De ahí todo lo que tiene que ver mi representante y ver qué es lo que me tiene a mí”.