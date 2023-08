Luciano Parra es uno de los nombres de Cobreloa que está dando de qué hablar esta temporada, donde muestra reciente de su potencial fue la llave de Copa Chile ante Cobresal, donde se matriculó con un doblete.

En conversación con el diario AS, Parra repasó los inicios albos que tuvo su carrera: “Yo me inicié más o menos tarde. Entré a cadetes en la Sub 14 de Santiago Morning y después, en el primer semestre de 2017, estuve a prueba en Colo Colo. Quedé, pero estaba medio complicado”.

Parra anotó dos goles ante Cobresal la semana pasada. | Foto: Photosport

“Colo Colo no limpia plantel a mitad de año. En ese tiempo, Luis Mena estaba de técnico y empecé a agarrar confianza, porque después de haber salido del Morning no había podido encontrar club. Había ido a Cobreloa, Barnechea, Cobresal, Audax Italiano, Palestino, y todos me habían echado”, explicó.

Parra profundiza en su no estancia en el Monumental: “En Colo Colo agarre mucha confianza. Me dejaban jugar con libertad, tenía un rendimiento muy bueno y el profe me quería dejar, pero a mitad de año solo quedaba un cupo de inscripción”.

Al ser consultado por una revancha en Macul, fue enfático: “Uno nunca sabe las vueltas del fútbol. Como decía: en su momento no quedé en Cobreloa y ahora estoy acá. Entonces, eso es súper relativo. Quien sabe si uno hace las cosas bien… siempre es bonito ir a un equipo grande”, remató.