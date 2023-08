Jordhy Thompson rompe el silencio y hace brutal mea culpa tras denuncias: "Me arrepiento de no haber hecho las cosas bien"

Jordhy Thompson ha tenido una montaña rusa de emociones este año, en donde irrumpió en el equipo titular de Colo Colo, pero todo se vio opacado cuando su ex pareja, Camila Sepúlveda, lo denunció a la justicia por violencia de género.

Los problemas legales forzaron a Gustavo Quinteros a borrar del plantel al delantero de 19 años del Cacique, aunque meses después reaparecería para nuevamente ser un indiscutido en las oncenas del estratega trasandino.

En conversación con Constanza Solar, el canterano del Cacique admite que el peor momento en su carrera ha sido “Ahora, el que tuve hace poco”, haciendo alusión a las denuncias que se le pusieron en su contra.

Jordhy se mostró arrepentido. | Foto: Photosport

En esa misma línea, Jordhy hizo un brutal mea culpa por lo sucedido y no dudó en hacer una muestra total de su arrepentimiento: “Me arrepiento de no haber hecho las cosas bien”, dijo el jugador.

Un poco más distendido, Thompson asegura que su gol más bonito fue “El que le hice ahora a Everton hace poco”, mientras que Alexis Sánchez y Lionel Messi son sus ídolos en el fútbol. ¿Y Colo Colo? Apuntó a Saldivia como el que más admira, Falcón el más gracioso y el triunfo ante la UC como el más recordado.

¿Cuántos goles ha hecho Jordhy Thompson con Colo Colo?

Jordhy Thompson registra 26 presencias con la camiseta de Colo Colo y ha marcado un total de seis goles. Ahora, se prepara para enfrentar a Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno.