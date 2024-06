José Luis 'Pelé' Álvarez hizo eco del culebrón que envuelve a Luciano Cabral y una posible llegada -o no- a Colo Colo.

Crack ochentero albo reacciona con duro dardo por la teleserie de Luciano Cabral: "Ya no sé qué pensar, Colo Colo paveó"

Luciano Cabral está en el ojo del huracán, toda vez que el volante de Coquimbo Unido es pretendido con fuerza por Colo Colo, pero algunos trascendidos incluso hablan que podría ser vendido al fútbol mexicano.

Si bien en el día de ayer el gerente deportivo del cuadro pirata habló con Bolavip Chile y descartó que el jugador termine en Everton de Viña del Mar, es toda una incógnita qué es lo que depara en el futuro del argentino naturalizado chileno.

Uno que lee con decepción las distintas noticias que emanan de la prensa es José Luis ‘Pelé’ Álvarez, quien en diálogo con este medio dejó un duro dardo hacia Aníbal Mosa en caso de que no se concrete el fichaje de Cabral.

Cabral está en la mira de todos. | Foto: Photosport

“Escuchamos al presidente decir que se van hacer las cosas bien, que van a traer buenos jugadores. Cabral sería un buen refuerzo, lamentablemente uno puede pensar distinto ahora”, expresó el otrora crack de los albos en la década de los 80.

En buen chileno Pelé Álvarez cree que el Cacique en esta oportunidad pecó de ingenuo: “Colo Colo paveó y ahora no sé a quién van a traer, del fútbol chileno no sé quién podría ser que tenga un nivel como el de Cabral. Ya no sé ni qué pensar”, complementó.

¿Llegará Luciano Cabral? Si bien es un pronóstico incierto, desde Coquimbo Unido avisan que, en caso de ser vendido, no militará en el fútbol chileno ya que no quieren potenciar a un rival directo en la lucha por el título.

Luciano Cabral salta hoy a la cancha

Coquimbo Unido, con Luciano Cabral a la cabeza, juega hoy día su partido pendiente del Campeonato Nacional 2024 en donde podrían terminar como ‘campeones de invierno’ si derrotan a Palestino.