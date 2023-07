Colo Colo y Ñublense repartieron puntos en un vibrante empate disputado en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, donde el primer tiempo fue de alto vuelo y la segunda fracción vio una ostensible baja del nivel de ambos equipos.

“Se terminaron neutralizando el uno al otro. No diría que fue un partido flojo desde la búsqueda, pero hubo un interés más por no embarrarla que por algo más y, cuando buscaron, no fueron demasiado claros”, comenzó analizando el destacado periodista, Cristian Arcos, para Bolavip Chile.

“La cosecha se va evaluar (si es un punto ganado o dos perdidos para Colo Colo) después. Hoy estuvo más cerca de ganarlo, pero al final jugar con un equipo que le ha tomado la mano a Quinteros, claro, el empate no es descabellado”, dijo.

Colo Colo y Ñublense repartieron puntos en el sur. | Foto: Photosport

Sobre el debut de Pablo Parra, Arcos cree que el ex Universidad de Chile “Entró ganoso. Uno ha podido averiguar y en los entrenamientos está con ganas, jugándose la vida. Puede darle algo diferente a Colo Colo”.

“A veces los análisis se exageran, Parra no viene a solucionar problemas, viene a aportar en una posición en la que no tiene tanta gente, pero nadie ha dicho ni pensado que es la salvación. Si el tipo entra con ganas, puede generar un circulo virtuoso, apurar al resto para que mejore el equipo y dar una competencia más alta”, complementó.

¿Suma bonos Pablo Parra? El Cacique recibe a Huachipato este sábado y el ex jugador del Puebla dejó buenas sensaciones en su debut, por lo que Gustavo Quinteros podría considerarlo de cara al duelo ante los acereros.