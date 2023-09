¿Quiénes serán? Periodista de TNT Sports elige a los 3 jugadores más importantes de Colo Colo: "Ya no pueden salir de la cancha"

Este sábado, Colo Colose jugaba una verdadera final ante Cobresal y lo terminó pasando por arriba y goleando por 6 a 0 en el Estadio Monumental, siendo una de las mejores actuaciones del equipo dirigido por Gustavo Quinteros en el año.

Con esto, los hinchas del conjunto Popular se comienzan a ilusionar con poder levantar el tan ansiado titulo de la Primera División y ahora deberán enfrentar a Cobreloa por Copa Chile y después a Universidad Católica por el Campeonato Nacional.

Los albos quieren seguir encumbrados en la parte alta de la tabla de posiciones | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Tras la victoria ante los Mineros, el periodista Gastón Fauré destacó en el programa Pelota Parada la labor de tres jugadores colocolinos y les hizo un verdadero monumento.

“La verdad es que empiezan a verse nombres que ya no pueden salir de la cancha. Vicente Pizarro, Erick Wiemberg, Carlos Palacios son jugadores que estando en el nivel que han mostrado últimamente son titulares indiscutidos”, aseguró.

ALABA EL RENDIMIENTO DE LA JOYA PALACIOS

Pero los halagos no quedaron ahí pues segundos más tarde, el comunicador de TNT Sports no se cansó de alabar el rendimiento del ex jugador de Inter de Porto Alegre y Vasco da Gama.

“Ayer Carlos Palacios no hizo goles, pero es un jugador que en los últimos encuentros sí te ha marcado muchísimo, un Carlos Palacios que también partió muy mal en esta campaña, que no estaba respondiendo, que seguramente se le estaba notando la falta de continuidad que tuvo en Brasil, pero que se ha ido afirmando bien y es un jugador que cuando retomó este nivel que uno le conoció en Unión Española se le nota cuando no está en Colo Colo”, cerró.

¿Cuándo es el próximo partidos de Colo Colo?

Colo Colo se concentra en su desafío ante Cobreloa de este miércoles a las 18:00 en el estadio Zorros del Desierto de Calama por la semifinal ida de la Copa Chile.