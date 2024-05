Cristian Arcos no se compra el discurso de Jorge Almirón sobre pelear en todos los frentes con Colo Colo: "Es una expresión de deseo"

La derrota de Colo Colo ante Fluminense por la Copa Libertadores de América caló hondo en el camarín de los albos, donde acusaron el golpe tras haber sido superior al cuadro brasileño durante gran parte del trámite del compromiso.

Una vez finalizado el partido, Jorge Almirón enfrentó los micrófonos y aseguró que no estaba preocupado por el Campeonato Nacional 2024 y que darían la pelea en Copa Libertadores para clasificar a los octavos de final.

Arcos no le compra el discurso a Almirón. | Foto: Photosport

Las palabras del ex entrenador de Boca Juniors, eso sí, no encontraron buena acogida en Cristian Arcos, destacado periodista nacional quien ve las declaraciones como un saludo a la bandera: “Yo creo que es una expresión de deseo de un técnico que dirige a un equipo grande y no puede decir que están fuera de competencia, es el discurso externo, una cosa motivacional”, dijo.

El comunicador, en esa línea, avisa que “Internamente la ve difícil. El torneo yo no lo veo imposible para ningún equipo, no veo que sea imposible pillar a la U, pero Colo Colo no lo veo en condiciones hoy día de pelear ni por el título y va a tener que esforzarse en Copa Libertadores”, sostuvo.

Lo cierto es que hoy día, los albos tendrán un difícil compromiso frente a Audax Italiano por el torneo nacional y no tendrán mucho descanso antes del viaje a Perú para el trascendental partido ante Alianza Lima el próximo miércoles por Copa Libertadores de América.

Colo Colo en la tabla del torneo nacional

Los albos marchan en el octavo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024 con 17 puntos y, en caso de obtener el triunfo, podrían escalar hasta el sexto lugar dependiendo lo que ocurra con Deportes Iquique.