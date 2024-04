El primer tiempo del partido entre Colo Colo y Cerro Porteño por Copa Libertadores tuvo un incómodo momento. Antes del pitazo del entretiempo, un jugador del elenco paraguayo salió lesionado y los reporteros de la señal oficial de televisión reportaban una confusa situación.

En el minuto 30, el defensor Bruno Valdez se lesionó y el cuerpo médico del equipo rival pidió la asistencia de la ambulancia. No obstante, el periodista Christopher Brandt de ESPN aseguró que ello tardaría un momento, lo que generó indignación en la cabina de transmisión.

¿La razón? El vehículo no podía ingresar a la cancha del Estadio Monumental. Según relató el comunicador, para lograr ello se debía retirar una malla de un arco, lo que generaría espacio para que la ambulancia pudiera acceder al césped. No obstante, no pasó nada de ello.

Tras una breve espera, el cuerpo médico de Cerro Porteño desistió de dicha opción y finalmente el jugador se retiro en compañía de los profesionales de la salud. En la transmisión, tanto el relator como el comentarista, Jorge Barril y Marcelo Barticciotto criticaron el proceder. No podían comprender cómo era posible ello.

Incómoda situación vivió Colo Colo en el Estadio Monumental. (Foto: Guillermo Salazar)

Bajo primer tiempo de Colo Colo

A pesar de las intenciones de los albos por generar peligro, no pudieron hacerlo en el primer tiempo. El elenco rival propuso un sistema más ofensivo de lo esperado, lo que dejó sin ideas al cuerpo técnico de Jorge Almirón. Con Arturo Vidal en cancha, el primer lapso concluyó 0-0.

Un resultado que no le sirve en demasía a Colo Colo, que participa del grupo A de Copa Libertadores. Tras dicho recibimiento a Cerro Porteño, deberá visitar a Fluminense y luego enfrentarse a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Santiago. Dura tarea para los de Macul.

Próximo partido del Cacique

Una vez concluido el duelo ante los paraguayos, los albos se medirán ante Ñublense por el torneo local. Se jugará el sábado 6 de abril, desde las 15:00 horas, en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.