Ha pasado ya más de un año desde que Jorge Almirón, actual director técnico de Colo Colo, cayó en la final de Copa Libertadores ante Fluminense. Sin embargo, la derrota aún cala hondo en los hinchas y, más aún, en los jugadores de aquel plantel “Xeneize”.

Uno de ellos fue Diego González, hoy volante de Unión Española, quien recordó la caída ante el “Flu” en aquella copa de 2023 por 2 a 1. Sin embargo, por más fantástico que para muchos pueda significar jugar una final, el hoy jugador hispano criticó con todo al actual estratega albo.

En conversación con TNT Sports Argentina, el “Pulpo” destrozó al trabajo de Almirón en la semana clave de la final: “Creo que sí, con cualquier otro entrenador la hubiésemos ganado. Es una opinión personal. Otro planteo, otra forma de vivir la semana…”, partió diciendo el volante.

Sin embargo, no quiso revelar detalles específicos sobre cómo manejó al equipo: “No quiero entrar en lo que hizo o no. Sé que lo que se vivió en la semana, porque me sentía entrenador, había tratar de tranquilizar a los muchachos. Sabía que no iba a jugar entonces trataba de bajar lo que veía del otro lado”, agregó.

El “Pulpo” González sin filtro contra Jorge Almirón

Si bien el exjugador de Boca Juniors no entregó detalles de lo que se vivió en aquella semana previa al choque contra Fluminense, sí aseguró que sus compañeros estaban intranquilos debido al “alboroto” que existía en la interna del plantel.

ExBoca le dio en el suelo a Jorge Almirón por la caída en la final de la Copa Libertadores 2023 (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

“Uno cuando está con la cabeza más fría porque sabe lo que va a pasar con uno lo toma de otra manera. Había mucho alboroto y a los jugadores tienes que darles tranquilidad, tienes que hacerlos disfrutar un momento único“, añadió.

Finalmente, volvió a repasar al DT albo: “Era la primera vez en 18 años que iba a estar dentro de una final de Copa Libertadores, es el sueño de todo deportista al menos en Sudamérica. Lo viví de esa manera, sabiendo que con otro entrenador le habríamos dado la alegría que tanto quiere y anhela el hincha de Boca“.