Universidad de Chile alista sus últimos detalles para lo que será su estreno en el Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ quieren su revancha de lo que fue el torneo anterior y harán hasta lo imposible para poder gritar campeones en esta temporada.

Previo a su debut ante Ñublense, el director técnico Gustavo Álvarez dialogó con la prensa en conferencia de prensa y fue consultado por como será la preparación del equipo pensando en la Copa Libertadores, en la que deja en claro que no se asusta con los gigantes del continente.

“He dirigido equipos que pelearon en baja, de mitad de tabla para entrar a copas y peleando títulos en primera y segunda división, en todos los casos se juega once contra once. Los equipos poderosos, que es a lo que me hace referencia en la Libertadores, juegan con once y hay una pelota”, comenzó indicando Álvarez.

A pesar de que hay grandes equipos y que se armaron de gran forma pensando en esta Copa Libertadores, el DT azul no teme para nada en aquello y deja en claro que ante cualquier rival, sea de la categoría que sea, va hacer hasta lo imposible para imponer su idea.

“La jerarquía para demostrarla, hay que disponer del balón, cuando no se tiene la pelota se corre y se sufre como cualquier equipo, entonces jamás, hasta peleando baja en Argentina y enfrentando a equipos grandes, resigne el protagonismo”, declaró.

Álvarez no le teme a los grandes | Foto: Photosport

Finalmente, Álvarez deja en claro que a las plantillas poderosas como los gigantes de Brasil y Argentina, si se les puede ganar realizando un importante trabajo en equipo, el que busca plasmar con la Universidad de Chile en la Copa Libertadores, en la que avisó desde ya, que saldrá a imponer sus términos donde sea.

“Con las herramientas que uno tiene, con la calidad de jugadores que uno tiene, el pase y el control, la sumatoria de pases y los movimientos preestablecidos que facilitan la decisiones dentro del campo, emparejan eso. Yo creo muchísimo que se empareja el potencial económico en un mercado con el trabajo. Mientras seamos once contra once y tengamos la valentía, el coraje y la determinación de manejar la pelota, nosotros lo vamos hacer en todas las canchas donde jugamos, sin importar el rival“, concluye.