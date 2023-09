Juan Cristóbal Guarello se las canta clarita a Colo Colo por el retorno de Jordhy Thompson y Damián Pizarro: "No se extrañen que tienen todas las cadetes podridas"

Esta tarde, Colo Colo enfrentará a Deportes Copiapó en el Estadio Monuental por el Campeonato Nacional, encuentro pendiente de la Fecha 16, donde el Cacique tiene como objetivo llevarse los tres puntos

Una situación que ha llamado la atención en las últimas horas es la vuelta a las citaciones por parte de Damián Pizarro y Jordhy Thompson, quienes fueron castigados por Gustavo Quinteros en la antesala del Superclásico del fútbol chileno. ¿La razón? El acto indisciplina que estuvieron involucrados los dos canteranos albos.

Thompson y Pizarro tendrán una nueva oportunidad en Colo Colo | FOTO: Photosport

Fiel a su estilo, el comentarista deportivo Juan Cristóbal Guarello en Deportes En Agricultura criticó duramente la decisión que tomó el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.

“Después no te extrañes el por qué estos tipos no llegan a la Selección Chilena. Pizarro andaba agarrándose a combos una semana antes de integrarse a la Roja, por lo que no tiene la capacidad de dimensionar las obligaciones que tiene ser el 9 de Colo Colo y a lo mejor iba estar en la banca ante Colombia, entonces hay una confusión ahí”, dijo en el arranque.

“Si ese es el ejemplo que estás dando, ¿qué queda para los de la Sub 17 y Sub 15? Ellos dirían: Ah bueno, y ¿Cómo el Thompson? Igual usted me va a necesitar”, enfatizó el comunicador.

“Después no se extrañen que tienen todas las cadetes podridas porque la señal que están dando para abajo es que si eres suficientemente bueno o te necesito puedes hacer lo que quieras, vamos a hacer un castigo para la tribuna, pero si te necesito el domingo no existe el castigo. Vas a ver que los cabros de la Sub 15 igual Thompson lo llamaron”, cerró.

¿Cómo marcha el Cacique en el torneo?

El Cacique marcha tercero en la tabla de posiciones con 35 puntos, a once del líder Cobresal que no da tregua en lo más alto del Campeonato Nacional 2023.