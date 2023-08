Daniel Morón explota contra Francisco Gilabert por el penal no cobrado a Colo Colo: “Tenemos un episodio más con él”

Daniel Morón explota absolutamente contra la decisión de Francisco Gilabert, quien con sus asistentes no sancionaron el penal en contra de Carlos Palacios en Colo Colo. El árbitro desestimó la jugada tras el empeñón de Peranic al delantero albo.

Ante ello, el gerente deportivo del Cacique no se guardó nada de nada y fue directo a criticar al árbitro Gilabert. El Loro fue directo para fustigar la actitud del referí del compromiso, que pudo haber terminado con ventaja para los albos si se cobraba ese penal.

“No se puede hacer nada, esto ya pasó ya. Lamentablemente, tenemos un episodio más con Gilabert. Es inentendible porque si me dice que es una jugada interpretativa, que pudo haber sido, que no, que puedan haber dudas, se entiende, pero acá no hay duda de nada”, expresó Morón.

Es más, el directivo albo fue claro: “Él que ve esa jugada tiene claro que es un penal clarísimo, clarísimo. Pero bueno, ya pasó y no podemos hacer nada más que lamentarnos por ese cobro que no fue cobrado a nuestro favor”.

Daniel Morón se molesta a rabiar con la decisión de Gilabert de no cobrar el penal a Colo Colo (Photosport)

Implora por el VAR

En estas instancias de la Copa Chile, el VAR no está para decidir jugadas como las de Carlos Palacios. Morón, luego de verse perjudicado en el duelo ante la UC, insistió que la ANFP debe implementar la ayuda tecnológica en todos los duelos decisivos.

“Sí, el VAR debe estar sobre todo en estas instancias finales. Es una final regional, pero es una final, es un partido determinante donde llegan los mejores equipos e insisto que por estas cosas, un equipo se ve perjudicado, pero bueno así son las reglas y ya está. Hay que aceptar los errores como este”, añadió Morón.

Gilabert volvió a dirigir a los albos tras la polémica del 2021 donde no sancionó un penal a Maxi Falcón ante Cobresal.