El fútbol chileno entra en una profunda crisis deportivas que queda inmaculada con el paro de los árbitros notificada durante la noche del pasado martes. Y es que el Campeonato Nacional para este fin de semana está en duda que se pueda disputar, a pesar de que los dirigentes de la ANFP hacen las tratativas para encontrar una solución rápida.

Situación por la cual durante esta tarde de miércoles mediante Radio ADN filtraron los audios del árbitro nacional Francisco Gilabert, quien estuvo a cargo de impartir “justicia” en el partido que enfrentó a Huachipato y Deportes Copiapó en el partido por la permanencia, la cual no estuvo ajeno de polémicas.

Una falta penal a favor de Huachipato en el partido que se disputó en Talcahuano fue la jota que rebalsó el baso en el certamen chileno. Instancia en la cual el árbitro del parido determinó luego de ver la jugada en el VAR, que existía, en ese momento, una falta penal dentro del área, pero que varios meses después se sabría todo en detalle.

Se disputaba el minuto 69 de ese partido, donde el defensor Diego García le cometió una infracción dentro del área a Walter Mazzanti. “Cobré el penal entendiendo que podía no ser penal, porque me la jugué y vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo. Caché que me iba a llamar el VAR. Listo, me llama el VAR, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina”.

No quedó todo ahí, ya que, además, agregó “Y me dicen ‘Francisco, un momento, analiza la camiseta’. Veo un jalón de camiseta, pero dije ‘me parece una acción de juego, voy con tiro de esquina’. Y me dicen ‘Francisco, por favor, analiza la camiseta’, y yo ‘¿qué?’ y ahí entendí que había algo raro. Y me fui con esa sensación de cobrar una weá que no era”.

Ya una vez finalizado el partido en cuestión, el propio árbitro Gilabert comentó que “Termino el partido y el VAR me dice ‘weón, menos mal que cobraste el penal, menos mal que entendiste’. Le digo ‘sí, pero qué weá pasó'… Llamaron de Santiago, que había que cobrar penal”.

Sobre este mismo punto, el juez continuó explicando “El VAR violó todos los protocolos. Fue un diálogo muy trucho. De seguro van a liberar los audios, ojalá que se vea porque se siente esa weá. Porque al principio yo tenía listo el tiro de esquina, y me hacen detenerme, ‘Francisco, ve la camiseta’. Y ahí cagó todo”.

Francisco Gilabert no se sintió bien después del partido, ya que, según la información que adelantó Tribuna Andes, se señala que “Me siento como aweonao, como que fui un torpe. De todas formas, podría haber hecho algo distinto, quizá me castigaba, hasta me echaba (Castrilli), pero hacía lo que yo realmente creía. No sé qué chucha, quizá no estaba tan conectado con el partido porque muchas veces he dicho que no a los penales. Pero esta vez fue una weá muy rara, terrible turbio”.

Finalmente, dentro de esta información que da a conocer el árbitro Francisco Gilabert, recibió el llamado de Javier Castrilli. “Me llamó Castrilli y me dijo que era un tipo valiente, corajudo, que se sentía representado por mí en la cancha. Bla, bla, bla, puro verso. Le digo ‘pero el que paga aquí soy yo’, y me dice ‘no te preocupes Francisco, te vamos a bancar a muerte, esto es lo que necesitamos, gente comprometida con el proyecto'”, finalizó.