Daniel Morón es todo un ídolo de Colo Colo. El exarquero campeón de la Copa Libertadores hoy se desempeña como gerente deportivo del Cacique y se refiere a cómo es su rol al interior del estadio Monumental, asegurando que es un eslabón más de la cadena.

“Los hinchas me ven como el gran responsable del proceso de estructuración de los planteles y yo, en realidad, soy un eslabón más de la cadena. Para contarlo en simple: yo me junto con el entrenador de turno para evaluar sus necesidades, luego hago una lista de prioridades y se las presento al directorio de Blanco y Negro que evalúa y decide”, expresó en diálogo con LUN.

El Loro además se refiere a los cuestionamientos que recibe: “Yo debo negociar, acercar posiciones entre lo que quiere el entrenador y lo que pretende el directorio. Y claro, si llega un jugador que no responde en la cancha, todos me apuntan”.

También reaccionó a un apodo que le pusieron los hinchas de Colo Colo: “Reconozco ingenio en ese sobrenombre. Y de verdad, prefiero ser ‘Demorón’ si al final se logran contratar buenos nombres”.

Daniel Morón asegura que solo le enumeran las malas

El gerente deportivo de Colo Colo hace un descargo: “Es verdad que a veces no le apuntamos, pero a mí me cuentan las malas no más. Porque también en este período que llevo como gerente deportivo hemos ganado seis títulos y llegado a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Sobre aquello menciona algunos jugadores que ficharon en su gestión: “Y han llegado jugadores como Javier Correa, Arturo Vidal, Mauricio Isla, a los que hay que sumar apuesta que hemos hecho como Alan Saldivia y lucas Cepeda. Esas no las cuentan cuando me llaman Demorón porque es una pega invisible”.