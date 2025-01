Es claro, que Universidad de Chile quiere a toda costa al delantero uruguayo, Octavio Rivero, quien tiene contrato vigente con el cuadro el Barcelona de Guayaquil de Ecuador.

Sin embargo, en la escuadra del Ídolo, se pusieron un tanto exigentes e informaciones que circulan, señalan que si la U quiere hacerse de los servicios del atacante, deberán desembolsar la suma de 3 millones de dólares, cifra que se escapa al presupuesto establecido por la dirigencia.

Mientras tanto, el conjunto ecuatoriano arrancó este viernes su trabajo de pretemporada pensando en el 2025 con el charrúa entre el gran contingente de jugadores al mando del técnico, Segundo Castillo.

Y para entender un poco el presente de Rivero, BOLAVIP CHILE conversó con el periodista Óscar Portillo del Canal del Fútbol quien lo primero que señaló, es que el jugador está considerado, pero que bajo ningún aspecto es intransferible.

“Barcelona lo tiene en los planes para el 2025 y lo de ayer, no me sorprende porque es una de las prioridades, pero no sorprende que muestren interés en este tipo de jugadores. Es un jugador importante, pero no intransferible”, dijo Portillo a nuestro portal.

Portillo: “Rivero no está entre los mejores”

Siguiendo en la intervención respecto a Rivero, el comunicador dudó que realmente ese sea el valor del futbolista, aunque de ser cierto, instó a la U a buscar en otro lado, mejor.

“Si esos 3 millones de dólares, que yo no estoy seguro que sea eso, es probable que la U encuentre en otro mercado a un jugador de menor valor”, afirmó el periodista.

A su vez, reconoció que el ex Colo Colo no está entre los más destacados del torneo ecuatoriano en lo que respecta a atacantes. “Aquí se consideran tres o cuatro delanteros importantes en Ecuador. Alex Arce de Liga, Jeison Medina de Independiente del Valle y dentro de los mejores, no está Rivero“, sentenció.

Al cierre, reiteró que es difícil que la U se lo pueda traer, aunque quien ponga el dinero, se lo lleva, sin grandes dramas. “En Barcelona están contentos con su producción futbolística, yo veo difícil que se pueda cerrar, aunque quien lo quiera contratar si ponen el dinero, se lo llevan y ya”, concluyó Portillo.

¿Cuándo jugará la U la Copa de Verano 2025?

Universidad de Chile debutará el día domingo 5 de enero ante Coquimbo Unido, mientras que el sábado 11 del mismo mes, su rival será Godoy Cruz de Argentina. Todos los partidos, serán en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.