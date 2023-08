Colo Colo en esta jornada pudo sortear la llave de Copa Chile tras imponerse por la cuenta mínima ante la Universidad Católica y se acerca lentamente al sueño de poder luchar por esta importante competición.

Tras lo que fue esta importante clasificación, el gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón conversó con los medios de comunicación y mostró su felicidad de poder haber sorteado con éxito esta serie ante uno de sus clásicos en el fútbol chileno.

“Pensaremos en el rival del próximo grupo que vamos a tener y sí, no esperábamos que fuese un partido fácil ni agradable, todos estos partidos con la Universidad de Chile, con la Universidad Católica, estos partidos clásicos, por lo general se juegan a revoluciones un poco más altas y de repente en la cancha hay excesos. Pero bueno, estamos contentos al final de todo lo que ha pasado”, comenzó señalando Morón.

Sobre lo que son los desafíos del ‘Cacique’, el otrora portero declaró que para Colo Colo todas las competiciones que dispute las juega para poder ganarlas y la Copa Chile no es para nada una excepción.

Colo Colo se impuso por la mínima ante la UC | Foto: Guillermo Salazar

“Para Colo Colo, entrar a competir en un campeonato es para ganarlo, lógicamente que no siempre se puede ganar, pero Colo Colo no tiene otra misión, otra vista, que no sea entrar a jugar en un campeonato con la intención de ganarlo”, explicó.

Cambiando de tema, el gerente del club se explayó a lo que han sido los rumores que han vinculado al volante y capitán, Esteban Pavez a Colón de Santa Fe, en la que descartó cualquier oferta por el jugador.

“No me sorprende que haya interés por Esteban, es un gran jugador, y por eso nosotros decidimos tenerlo por dos de temporada más. No tengo absolutamente ninguna propuesta ni nada ha llegado por él, solo lo que ha salido”, confesó.

Finalmente, Morón abordó lo que fue la posibilidad de salida de Fernando de Paul, en la que confirmó oferta por parte de Vélez Sarsfield por su carta, pero que fue rechazada por completo, en donde, además, aprovecho la instancia de florearse con los dos portero que tiene Colo Colo.

“Si, llegó una propuesta de Fernando, la cual fue rechazada. Hoy tenemos los dos mejores arqueros de Chile, no tengo duda en eso. Y creo que no es el momento de que pueda salir alguno de ellos, más aún teniendo uno de ellos con el mercado abierto que tiene cláusula de salida, entonces sería un riesgo innecesario para la institución correr ese riesgo se puede correr si es una propuesta que no se puede decir que no, y en este no era el caso”, cerró.