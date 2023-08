Juvenal Olmos sabe absolutamente al dedillo como se maneja la interna de la Universidad Católica. El ex delantero cruzado y ex entrenador de la franja golpea la mesa y sabe que se “manda al sacrificio” a Alexander Aravena. El comentarista de TNT Sports siente que Nicolás Núñez le hace un daño al artillero.

Olmos es tajante en sus palabras argumentando que el esquema de la Católica no le beneficia en nada a Aravena, ya que queda huérfano de fútbol y el presume que el equipo debería darle las armas para que el “Monito” se luzca en la ofensiva cruzada.

“Estás inutilizando a Alexander Aravena cuando podría gestar una propuesta de ataque en torno a su figura”, dijo Olmos en Todos Somos Técnicos.

Igualmente, el ex técnico de la UC plantea que “Aravena sigue siendo el que te puede entregar más soluciones en ataque y sigo reafirmando que, para mí, es el mejor jugador del torneo”.

El ex técnico de la UC Juvenal Olmos se chorea por no darle más protagonismo a Alexander Aravena (TNT Sports)

Olmos, además, siente que la ofensiva de la UC en ninguna de sus propuestas ha logrado la cohesión necesaria durante todo el año. El ex cruzado es tajante también para proyectar el gran lío que está en el equipo en materia de ataque.

“Es peligroso si me meto con todo el equipo atrás y me olvido de atacar. Está claro que sus 4 delanteros, entre ellos, no tienen sinergia. La UC tiene nula gestación en ofensiva”, adicionó.

Sobre lo que está haciendo Nicolás Núñez como DT de la UC, Olmos fue cauto y apuntó solo al trabajo táctico. “Es muy difícil tener recursos de avance cuando tu prescindes del sector de gestación, te quedas sin nada“, terminó.