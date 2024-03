Daniel Morón termina con cualquier ilusión de los hinchas de Colo Colo: "No tenemos posibilidades de buscar a un jugador"

En Colo Colo volvieron los abrazos tras la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, ya que anoche el cuadro popular se impuso por 2-1 (3-2) a Sportivo Trinidense en el Estadio Monumental, dejando atrás la derrota ante Universidad de Chile en el Superclásico.

Luego del partido, donde el Cacique sufrió más de la cuenta, el gerente deportivo Daniel Morón se mostró contento por el paso obtenido al cuadro principal del torneo continental.

“Los partidos de Copa se juegan de esta manera. Hacía tiempo que no me reía frente a las cámaras”, comenzó diciendo el Loro.

Daniel Morón se mostró contento tras la clasificación de Colo Colo a fase de grupos de Copa Libertadores. (Foto: Photosport)

¿Buscarán un cuarto refuerzo para Copa Libertadores?

Al ser consultado por la posibilidad de sumar un nuevo refuerzo para afrontar la fase de grupos, el ídolo albo descartó cualquier opción.

“Hoy está el plantel cerrado, no tenemos posibilidades de poder buscar a un jugador. Primero porque intentamos hacerlo antes que cerrara el libro de pases y no encontramos algo que fuera más de lo que nosotros teníamos. Y si no encontramos en ese momento, seguramente tampoco en este“, respondió.

Colo Colo volverá al mercado en la ventana de invierno

En la misma línea, adelantó que esperarán a la próxima ventana de pases, pensando en que podrían avanzar a octavos de final en la Libertadores.

“Esperemos que vuelva el próximo mercado y esperar estar todavía en fases de Copa Libertadores cuando tengamos el próximo mercado de junio”, cerró Morón.

Cabe recordar que en el cuadro popular sumaron tres caras nuevas en el último libro de pases: el volante Arturo Vidal, el joven extremo Lucas Cepeda y el delantero paraguayo Guillermo Paiva.