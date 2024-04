En Colo Colo mucha expectativa se generó a principio de temporada tras lo que fue el anhelado retorno del volante nacional, Arturo Vidal al ‘Cacique’, quien hasta lo que va de este 2024 no ha llenado mucho el paladar de los fanáticos por su nivel.

Sobre esto, el periodista Danilo Díaz ocupó su espacio dentro de programa de ‘Los Tenores’ y desmenuzó lo que ha sido el rendimiento del ‘King’ en este inicio de temporada, en la que hizo una importante analogía.

“Mi juicio es que Vidal no está jugando mal, pero no está gravitando y a jugadores como Vidal lo que tú le pides es que no sea un jugador normal, es que sea un jugador distinto, que gravite, que haga la diferencia”, comenzó señalando Díaz.

Siguiendo en aquello, el ‘Tenor del Pueblo’ manifestó que hoy en día el ‘Bicampeón de América’ no ha podido tener ese gran nivel que mostró a lo largo de su carrera, en el que lo considera un jugador que no está siendo gravitante.

Vidal ha estado en el ojo de huracán por su rendimiento | FOTO: Photosport

“Ese es el punto ¿juega mal? no, no juega mal, pero no gravita, no está siendo ese Vidal exuberante que te aparecía siempre en el segundo palo, que aparecía como posibilidad de descarga, tenía el remate de media distancia”, explicó.

Finalmente, Díaz indicó que Arturo Vidal está teniendo un correcto desempeño en este 2024, pero que aquel rendimiento no es el que esperan en Colo Colo de un jugador de la jerarquía del ‘Rey’

“Está siendo un correcto jugador, pero Colo Colo fue a buscar a Vidal, al cúmulo de lo que significa un jugador como Arturo Vidal, entonces el problema es ese”, concluyó.