Se acabó la temporada regular en la Primera B y varios son los clubes que ya dieron por terminado el año, como el caso de Deportes Recoleta, elenco que se salvó del descenso a Segunda División en la última fecha. Una de las figuras del elenco albiazul fue Danilo Díaz, quien ahora emprende rumbo de regreso a Colo Colo.

El volante de 21 años es una de las jóvenes promesas de la cantera del Cacique, siendo parte de la exitosa generación 2002, la que también forman Vicente Pizarro, Alexander Oroz, Luciano Arriagada, Bruno Gutiérrez, Jeyson Rojas y Julio Fierro, entre otros.

En las dos últimas temporadas el jugador de tan solo 1,57 metros de estatura ha estado cedido en Recoleta, donde jugó 49 partidos -34 como titular- y anotó un gol.

Ahora en su regreso al Estadio Monumental debe definir su futuro, ya que tal como contó en esta entrevista a Bolavip, termina su vínculo con los albos en diciembre.

– ¿Cómo se siente tras terminar la temporada y salvarse del descenso con Deportes Recoleta?

Me siento bien, creo que en lo individual del año anterior me he superado y estoy muy feliz por eso. Lamentablemente con el equipo estuvimos en una situación que no nos jugó mucho a favor, resultados muy adversos, pero con el rendimiento individual me siento satisfecho por lo realizado este año.

– ¿Cómo calificaría estos dos años en Recoleta?

Bien, súper bien. La realidad es que me siento muy cómodo en el club, ellos también te dan toda la confianza del mundo para que uno se pueda soltar y ser uno mismo. Creo que Recoleta es una institución que no te mete presión, sí tiene la intención de ganar todo, pero el club es una familia, entonces eso yo también lo agradezco y la confianza que me han dado.

Danilo Díaz fue pieza clave en la salvación de Deportes Recoleta para no descender a Segunda División. (Foto: Photosport)

– ¿Qué se viene para su futuro, tiene contrato vigente con Colo Colo?

Ahora a fin de año termino contrato con Colo Colo. La próxima semana tengo que volver a Colo Colo para presentarme y ver si van a querer contar conmigo, o me van a renovar un año más, o definitivamente voy a quedar libre.

– ¿Hasta ahora no han mantenido conversaciones?

Hasta ahora no se conversó nada, yo creo que la otra semana ya tendré más claro eso.

Su recordado debut en Rancagua

– Usted debutó en 2021 junto a varios juveniles de Colo Colo en el recordado partido contra Audax Italiano en medio de la pandemia tras un brote de Covid en el primer equipo. ¿Qué recuerdos tiene de aquello?

Fue un debut soñado. Lamentablemente tuvimos que debutar más que nada por obligación por el tema de la pandemia, que hubo muchos contagiados y ese partido se tuvo que jugar con juveniles. Pero siento que ese debut me ayudó mucho como futbolista y también para poder hacerme un nombre, que es lo que más quería para poder destacarme por sí solo.

Danilo Díaz debutó en Primera División con Colo Colo junto a varios juveniles el 28 de octubre del 2021, en la derrota por 2-0 frente a Audax Italiano en el Estadio El Teniente de Rancagua. (Foto: Photosport)

– Inmediatamente quedó en la memoria de los colocolinos.

Sí, sí, aparte que con mi estatura cualquier gente dice ‘mira el chiquitito que juega bien, o juega mal’. Yo creo que mi porte es lo que más destaca en ese sentido. A la gente le sorprende un poco mi estatura y lo que soy capaz de jugar.

– ¿Su baja estatura ha sido una complicación para jugar en el fútbol profesional?

A mí para nada, porque eso se puede suplir con muchas cosas: la potencia física, yendo al gimnasio, siendo ágil en otras cosas que la estatura no te va a dar. Obviamente yo sé que si voy a un cabezazo con alguien no lo voy a ganar, pero sé que él no va a cabecear tranquilo.

El futuro a corto y a largo plazo de Danilo Díaz

– ¿Cuándo debe reintegrarse a Colo Colo?

La próxima semana ya nos deberíamos integrar a los entrenamientos. Yo creo que como lo hicieron el año pasado, vamos a entrenar aparte con unos profesores de la juvenil. Aparte que ellos (plantel de honor) están en pleno campeonato, les falta jugar la Copa Chile. Yo creo que nos van a mantener aparte.

– ¿Qué espera de su carrera futbolística?

Espero que sea una carrera bonita, una carrera de la cual no me arrepienta de nada, de una carrera en la cual lo he dejado todo por hacer lo que más me gusta.

– ¿Se cierra a alguna posibilidad de jugar por otro equipo que no sea Colo Colo?

No, no me cierro a nada. Creo que para eso hay que ser absolutamente profesional.

– ¿Cuál es su sueño en el fútbol?

Me gustaría irme al extranjero, siempre he soñado jugar en la liga inglesa, es una liga muy competitiva. A uno le gustaría jugar ahí en cualquier equipo.

– ¿Tiene algún ídolo o referente en el fútbol?

Siempre me gustó Arturo Vidal, lo veía siempre. Y Andrés Iniesta. Juegan en mi puesto pero son de características muy diferentes. Arturo era un guerrero que no daba ninguna pelota por perdida e Iniesta era un jugador que jugaba todo el rato, era muy bueno con la pelota y siento que me reflejo en ellos. Cuando hay que jugar hay que hacerlo y cuando hay que meterle, igual hay que hacerlo.