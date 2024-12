Colo Colo vive días claves sobre lo que es el mercado de pases pensando en la temporada 2025, en donde los ‘Albos’ buscan durante esta semana poder abrochar a su nuevo arquero tras la partida de Brayan Cortés, en la que uno de los grandes candidatos es hoy en día Claudio Bravo.

Ante esta posibilidad, el periodista nacional Danilo Díaz se dio el espacio dentro de programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN para manifestarse a esta decisión del directorio ‘Albo’ en buscar sacar del retiro a Bravo, decisión que no considera para nada correcta.

“Acá hay una postura dirigencial, que pasa muchas veces en la ANFP, la U y otros clubes, cuando las decisiones las toma gente que es de fútbol y que no es de fútbol, acá yo creo que hay una decisión que no es de fútbol”, partió indicando Díaz.

En esa misma línea, el ‘Tenor del Pueblo’ considera como algo inaudito de que en Colo Colo busquen como reemplazante de Brayan Cortés a un jugador retirado como Claudio Bravo, quien a pesar de su gran carrera, ya se sacó el chip de futbolista.

Bravo es opción al arco de Colo Colo | Foto: Photosport

“Acá Bravo no tiene nada que ver en este entierro, él está tranquilo, es un problema de Colo Colo, Colo Colo no pueden ir a buscar a un jugador retirado, no puede, ese es el punto, si es Colo Colo”, declaró.

Finalmente, Díaz insiste en que esta decisión de Claudio Bravo de optar por el retiro es algo que ya lo venía cocinando y que por algo se definió por completo en aquello, señalando que es muy complejo que vuelva a ponerse los guantes.

“No es el problema del jugador, el jugador tomó una decisión, meditó, tomó esa decisión, el jugador profesional empieza a los 10-12, vivió toda una carrera…”, concluyó.