Este jueves, Colo Colo tendrá un duelo de vida o muerte ante el Deportivo Pereira por Copa Libertadores, donde necesita obtener el triunfo si quiere avanzar a los octavos de final del certamen internacional.

Gustavo Quinteros, para este partido, nuevamente se inclinaría por Fernando de Paul como el arquero titular después de haber cumplido su sanción ante Boca Juniors tras ver la roja frente a Monagas en Venezuela.

Uno que quiso explicar esta decisión del DT albo fue Dante Poli, ex jugador de fútbol quien en ESPN no tuvo miedo en señalar que Quinteros lo hace por respetar los principios y el rendimiento que venía mostrando el ex Everton.

Brayan Cortés nuevamente iría a la banca en Colo Colo. | Foto: Photosport

“Para mí, ya le levantó el castigo a Cortés y la vuelta de De Paul tiene que ver con respetar su momento y que el otro tendrá que esperar a que el arquero titular, en este caso De Paul, baje su rendimiento”, dijo.

En esa línea, Poli cree que Quinteros se la juega a full por el Tuto: “Me tinca que va por ahí. Él siempre ha dicho que confía en los dos y cada vez que ha jugado De Paul, para Quinteros ha sido prenda de garantía”.

Cabe recordar que albos y cafetaleros se verán las caras este jueves a las 18:00 PM de Chile continental con los octavos de final de Copa Libertadores de América como gran objetivo y premio final.