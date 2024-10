El ex jugador de fútbol repasó al gerente deportivo de los albos tras sus dichos en el post partido ante La Calera.

Colo Colo se anotó un notable triunfo ante Unión La Calera en el día de ayer, donde los albos finalmente pasaron a Universidad de Chile en la tabla y quedaron como los exclusivos líderes del Campeonato Nacional 2024.

Una vez finalizado el partido, Daniel Morón habló con los medios y se refirió al caso Carlos Palacios, donde aseguró que al Cacique le tocaron la oreja y advirtió que no lo hicieran de nuevo porque, en caso de suceder, pasaría lo que pasó en La Calera.

Dante Poli repasó a Morón. | Foto: Photospor

Estas palabras no cayeron para nada bien en Dante Poli, ex jugador quien en ESPN Chile no se lo mandó a decir con nadie a Morón: “Él defiende sus intereses, equivocadamente. Se desenfoca del fondo de la situación y establece a Palacios como una víctima de un contexto adverso hacia él, hacia el equipo”, dijo.

“Me parece que dimensiona las cosas de manera errónea. Esto de que le tocan la oreja, como si hubiera una confabulación de alguien o algunos, es un enfoque equivocado”, complementó sobre los dichos de Daniel Morón.

En el cierre, Poli asegura que hubo soberbia en las palabras del campeón de América con los albos en 1991: “No quiero sobrepasarme con lo que vi porque le tengo respeto, pero veo un dejo de soberbia en cómo se manifestó y Colo Colo debería tener un poco más los pies en la tierra”, remató.

Colo Colo en la tabla

Colo Colo es el nuevo líder del Campeonato Nacional 2024 con 60 puntos, superando en dos unidades a Universidad de Chile que este sábado tendrá un duro compromiso enfrentando a la UC en el Clásico Universitario.