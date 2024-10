Colo Colo concretó la ‘operación remontada’ de manera exitosa y se transformó en el nuevo líder del Campeonato Nacional 2024, toda vez que en el día de ayer el Cacique derrotó a Unión La Calera en calidad de visitante y superó a Universidad de Chile en la tabla.

El de ayer no fue el mejor partido de los dirigidos por Jorge Almirón -quien no se sentó en el banco de suplentes-, pero alcanzó para lograr los tres puntos y quedar con la primera opción al título con 3 fechas por disputarse.

Arturo Vidal hizo un buen desgaste ante La Calera. | Foto: Photosport

En un partido donde Marcos Bolados fue el punto alto de la jornada tras el gol que le dio el triunfo al Cacique, Francisco Eguiluz fue un poco más allá y se la jugó con la figura excluyente que tiene el plantel dirigido por el argentino Jorge Almirón.

“El peor Vidal que vi, dejando de lado Brasil, fue en Barcelona. No brilló porque no jugó de Vidal y nunca se convenció, acá Almirón sí lo hizo. Viniendo de atrás, dando pases profundos… tiene una precisión impresionante y no necesita ni subir”, dijo sobre el King en Todo es Cancha.

Para Eguiluz, no hay ningún tipo de dudas que el alma del equipo tiene nombre y apellido en el Cacique, Arturo Vidal: “Entiende que su rol es liderar desde atrás, es el líder futbolístico de Colo Colo”, sumó.

Palabras más, palabras menos, el Campeonato Nacional 2024 se puso al rojo vivo y tras mucho tiempo será Colo Colo y Universidad de Chile quienes definan al campeón en una infartante definición.

Palestino vs. Colo Colo, día y hora

Colo Colo no tiene descanso y este domingo 20 de octubre saltará a la cancha del Estadio Municipal de La Cisterna para enfrentar a palestino, compromiso que arrancará a las 3 de la tarde y es válido por la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2024.