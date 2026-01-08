La salida de Vicente Pizarro de Colo Colo sigue generando reacciones al interior del plantel albo. En esta ocasión fue Esteban Pavez, capitán del ‘Cacique’, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de despedida al volante, recientemente confirmado como nuevo refuerzo de Rosario Central.

A través de su cuenta de Instagram, el mediocampista expresó su gratitud y cariño por el tiempo compartido con el joven formado en Macul: “Muchas gracias, querido Vichito, por cada momento, por las alegrías compartidas y por ser el gran profesional y ser humano que eres”, escribió Pavez, dejando en evidencia el fuerte vínculo que se generó dentro del camarín.

El capitán albo también remarcó el impacto personal que tuvo Pizarro durante su paso por el primer equipo: “Te extrañaré mucho. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa”, agregó el referente del plantel, en un mensaje que rápidamente fue replicado por hinchas.

Esteban Pavez dedica sentidas palabras a Vicente Pizarro tras su partida a Rosario Central (Foto: Instagram Esteban Pavez)

Vicente Pizarro deja Colo Colo tras varias temporadas defendiendo la camiseta del club que lo formó, consolidándose como una pieza importante en el mediocampo y logrando títulos a nivel nacional. Su partida a Rosario Central marca el inicio de su primera experiencia en el fútbol argentino.

El traspaso del volante fue aprobado en los últimos días por Blanco y Negro y representa una operación relevante para las arcas del club, que además se queda con un porcentaje de su pase pensando en una futura venta.

Mientras Pizarro comienza este nuevo desafío en el exterior, en Macul su salida deja un vacío futbolístico y humano. Las palabras del excapitán (Pavez) reflejan el sentir del camarín del Popular, que despide a uno de los jugadores surgidos de casa que supo ganarse el respeto y el cariño de todos.

DATOS CLAVE

Esteban Pavez dedicó un emotivo mensaje a Vicente Pizarro, agradeciéndole por ser un “gran profesional y ser humano” antes de su viaje a Argentina.

El traspaso de Vicente Pizarro a Rosario Central se cerró por 2,2 millones de dólares por el 70% de su pase.