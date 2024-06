Defensa de Colo Colo se compromete y descarta partir en este mercado de fichajes: "No es mi intención irme"

Esta semana el plantel de Colo Colo se encuentra de vacaciones luego de haber cerrado el primer semestre con una derrota ante Deportes Copiapó por la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional 2024.

Aunque el saldo que dejó la primera parte del año en el Cacique es positivo, considerando que cumplieron con el gran objetivo, que era clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

En esa línea, habló con Radio Cooperativa uno de los jugadores del cuadro popular que no ha tenido tanta participación esta temporada. Se trata del defensa Ramiro González, quien se refirió a su presente y futuro.

“En lo grupal bien, en lo personal lógicamente que con muy pocos minutos. Un jugador siempre, a pesar de todo, quiere jugar. Siempre me brindo al máximo, me entreno al cien por ciento para tratar de estar a disposición”, comenzó diciendo.

“Se han hablado muchas cosas cuando llegué, que estaba todo roto, que no me podía mover y gracias a Dios, más allá de todo, nunca me he perdido prácticamente partidos por lesión”, agregó.

Seguido, el zaguero de 33 años demostró su compromiso con el proyecto albo: “De mi parte siempre entregar lo mejor, veremos qué pasa a futuro, pero siempre brindándome al cien por ciento cuando me toca”.

Ramiro González solo ha jugado dos partidos, uno como titular, en lo que va de la temporada 2024. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

El futuro de Ramiro González

En la instancia, González fue consultado por su futuro, ya que está siendo poco considerado por el entrenador Jorge Almirón y era uno de los nombres que podría salir en este mercado de invierno.

“Tengo contrato hasta fin de año. Uno ya llega a una edad que, a pesar de todo, también piensa que tengo familia, tengo a los niños en el colegio y todo. Trato de por ahí buscar estabilidad”, indicó.

“No sé, tendría que ver, un día por ahí me dan ganas de seguirla peleando, de quedarme, porque en su momento dejé mucho para venir. Cuando me tocó estar en México y después era el objetivo que tenía venir a un equipo grande como Colo Colo. Se dio y hoy por hoy no lo quiero dejar ir tan fácil”, continuó.

Pero pese a lo anterior, por ahora le gustaría quedarse y pelear un puesto hasta diciembre: “Sé que no es fácil cuando te toca estar de mi lado, pero mientras haya posibilidades, la voy a seguri peleando”.

¿Tuvo ofertas para salir de Colo Colo?

También, zanjó dudas respecto a un posible ofrecimiento que habría tenido hace unas semanas desde Santiago Wanderers, así como a inicios de año desde Deportes Copiapó.

“No, la verdad que no. En su momento también se ha habló de Copiapó el año pasado y eran todos rumores. A mí nunca me han comunicado nada. Llegado el caso se verá, pero no es mi intención irme hoy por hoy”, expresó.

“Me siento bien, me siento contento en el grupo. A pesar de todo tenemos un gran grupo, se ha cumplido un objetivo importante después de muchos años, el tema de la Copa. Y siendo reiterativo, uno ha tenido poca participación pero siempre intentando lo mejor y apoyando y aportando del lado que me toca”, concluyó el ex Platense.