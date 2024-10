Los dichos de Carlos Palacios tras el triunfo de Colo Colo ante Unión La Calera sobre su su salida de la Roja no pasaron desapercibidos.

Colo Colo le arrebató el liderato del Campeonato Nacional 2024 a Universidad de Chile tras derrotar por 1 a 0 a Unión La Calera, gracias a la anotación del delantero Marcos Bolados, en un partido pendiente por la fecha 25.

El compromiso entre los Albos y los Cementeros estuvo marcado por la no participación de Carlos Palacios, jugador que se automarginó de la Selección Chilena el pasado viernes por “problemas personales”, en medio de la fecha FIFA de octubre.

Pese a eso, La Joya llegó a apoyar a sus compañeros hasta el recinto deportivo de la Quinta Región y celebró eufóricamente la nueva victoria del conjunto Popular

“Todos opinan, son problemas míos, son problemas personales que yo tengo. Más allá, no me parece. Es injusto, dicen que uno es antipatriota o que se tiró del barco, que aquí, que allá, pero si hubiese sido otro jugador, quizás no lo hablarían tanto como lo hablan conmigo”, fueron uno los dichos de Palacios para referirse de su ausencia en La Roja en la zona mixta.

Mauricio Pinilla no tiene piedad con Carlos Palacios

Estas palabras no le cayeron para nada bien a Mauricio Pinilla, ex delantero del Equipo de Todos, que en su rol como panelista de Radio Agricultura salió a criticar duramente al formado en Unión Española.

“A mí me parece que este tipo nos está pasando por giles a todos. Él tomo una decisión, debe ser bien hombrecito, ponerle el pecho a las balas y asumir la responsabilidad y punto”, lanzó el bicampeón de América.

Palacios sigue recibiendo críticas por su automarginación de La Roja | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Tomarnos por giles a todos no va a resultar porque giles no somos”, remató el ex goleador de la U.

Palestino vs. Colo Colo, día y hora

Colo Colo vuelve a la cancha el próximo domingo 20 de octubre a las 3 de la tarde, día y hora donde enfrentará a Palestino por la Fecha 28 del Campeonato Nacional 2024 en lo que promete ser un partidazo.