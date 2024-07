En Colo Colo todos los esfuerzos están destinados a abrochar la segunda contratación en este mercado de fichajes de invierno, luego de haber asegurado la llegada del delantero argentino Javier Correa.

Ahora en el Cacique están en la búsqueda de un lateral derecho, donde en las últimas horas volvió a tomar fuerza el nombre de Felipe Loyola, luego que se hayan estancado las negociaciones por Mauricio Isla y Matías Catalán.

Pero el carrilero de Huachipato no es el único jugador que está en la carpeta del cuadro popular. Puesto que el gerente deportivo Daniel Morón tendría una larga lista para buscar alternativas en otros puestos, como un extremo.

Cabe recordar que ayer tras el empate de Colo Colo con Deportes Santa Cruz, el entrenador Jorge Almirón expresó que espera sumar a tres refuerzos, por lo que faltarían dos puestos a completar.

“Son tres refuerzos (permitidos), queda la posibilidad de dos refuerzos más”, indicó el técnico argentino.

La promesa uruguaya que apareció en el radar de Colo Colo

Y una de las alternativas que estaban barajando en el Estadio Monumental es el extremo uruguayo Anderson Duarte que milita en Defensor Sporting.

El jugador de 20 años es una de las grandes promesas del fútbol charrúa, siendo campeón del mundo Sub 20 con La Celeste en 2023.

Duarte sería uno de los deseos que tendría el técnico Almirón, siendo una alternativa dentro de los posibles refuerzos para este mercado.

Anderson Duarte entró en la carpeta de Colo Colo.

Inmediatamente le dieron un portazo al Cacique

Pero desde el país oriental rápidamente bajaron las expectativas albas. El periodista uruguayo Rafael Castillo a través de un posteo en la red social X (ex Twitter), dio a conocer que el novel atacante no tendría en sus planes venir a Chile.

“Colo Colo de Chile mostró interés en negociar por Anderson Duarte pero su posibilidad del mercado chileno está descartada. El futuro del campeón del mundo está en otros mercado. Tiene muchas posibilidades de salir de Defensor en este periodo de pases”, expuso el reportero.