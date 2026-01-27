La búsqueda de un nuevo arquero sigue siendo uno de los principales focos de atención en Colo Colo. En las últimas jornadas han aparecido varios nombres sobre la mesa, entre ellos Sebastián Pérez, Tomás Ahumada y el más reciente: Miguel Vargas, portero de Universitario de Lima, cuyo nombre fue revelado por ADN Deportes como una opción que interesaba en Macul.

De hecho, desde el entorno albo incluso trascendió que el club ya había dado un paso más allá. El “Cacique” habría enviado una oferta formal a Universitario para concretar un préstamo con abono por el guardameta, buscando reforzar un puesto que todavía genera dudas en la planificación deportiva de la temporada.

Sin embargo, la respuesta desde Perú fue categórica y enfrió de inmediato cualquier expectativa. El gerente deportivo del cuadro “Crema” conversó con el citado medio. Álvaro Barco, fue claro al señalar que el jugador tiene contrato vigente y que no existe ninguna posibilidad de que salga del club en este momento.

Miguel Vargas seguiría en Universitario y se aleja la opción de venir a Colo Colo.

Este portazo obliga a Blanco y Negro a seguir moviéndose en el mercado de pases. La intención de la dirigencia es encontrar un arquero que pueda competir de verdad por el puesto con Fernando De Paul y elevar el nivel de la competencia interna en una posición clave.

Si no se logra concretar la llegada de un nuevo guardameta, el escenario que hoy aparece como más probable es que Colo Colo deba afrontar la temporada con De Paul como titular y con los juveniles Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira como alternativas en la portería.

Así, lo que comenzó como una ilusión tras la aparición del nombre de Miguel Vargas terminó rápidamente en un nuevo obstáculo para el “Cacique”, que sigue sin cerrar a su arquero y ve cómo el tiempo corre mientras el mercado continúa abierto.

DATOS CLAVE