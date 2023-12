En Colo Colo trabajan contra el tiempo buscando un entrenador que se pueda hacer cargo del primer equipo masculino después de que no le renovaran el contrato a Gustavo Quinteros, ex DT albo quien en el día de ayer fue presentado en Vélez Sarsfield.

Si bien se han bajado nombres como Gabriel Milito y Fernando Gago, hay otros que siguen en pie como Luis Zubeldía, Jorge Almirón e incluso Martín Palermo, el ídolo de Boca Juniors que no seguirá en Platense.

Sobre el ‘Titán’, Alejandro Fabbri, destacado periodista argentino, charló con Bolavip Chile y dio luces de lo que podría ser una hipotética llegada del ex socio de Juan Román Riquelme al Estadio Monumental.

Palermo dirigió en Chile sin mayor suerte. | Foto: Photosport

“Palermo ya ha dicho que no va continuar en Platense, se le termina el contrato a fin de año y él quiere dirigir en otro país. Habló de una oferta del exterior, estaba la posibilidad de que fuese de Boca si ganaba Macri, pero sufrió una derrota muy dura”, dijo Fabbri.

El comunicador no descarta la llegada del ex goleador de Boca Juniors al Cacique, asegurando que “Yo creo que sí, es una posibilidad firme. Ya conoce el fútbol chileno, dirigió ahí. Cerrada la puerta de Talleres de Córdoba que le hizo un ofrecimiento y cerrada la puerta de Boca, me inclino a pensar que elegirá la opción de Colo Colo”, remató.

Lo único cierto es que el Cacique está a contrarreloj para buscar un técnico, toda vez que la pretemporada de los albos comenzará el 8 de enero y hay varios desafíos amistosos y oficiales a la vuelta de la esquina.

El 2023 de Martín Palermo

Palermo dirigió a Platense este año y, si bien tuvo un año irregular con el ex equipo de Marcelo Espina, lo concreto es que lo logró meter en la final de la Copa de la Liga donde cayó ante Rosario Central.