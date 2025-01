Colo Colo ya inició con sus trabajos de pretemporada pensando en lo que es este 2025, en donde los ‘Albos’ están instalados en La Serena y se preparan con todo para lo que son sus importantes desafíos para este nuevo año, en el que quieren ir por todo.

A pesar de ya iniciar con sus trabajos, en el ‘Cacique’ se encendió una nueva alerta de polémica y que el periodista, Cristián Alvarado se encargó de desmenuzar en el programa de ‘Los Tenores de la Tarde’ en Radio ADN, en la que Maximiliano Falcón es el gran protagonista.

“Maximiliano Falcón no se subió al viaje con destino a La Serena, me llamó la atención esta situación y pregunte ¿Qué pasa con Maximiliano Falcón que no ha viajado a La Serena? y me lo contaron”, partió señalando Alvarado.

Dando detalles a la ausencia de ‘Peluca’ en este viaje de Colo Colo, el comunicador informó que el uruguayo está molesto por una situación puntual con la dirigencia de Blanco y Negro, la que hoy está lejos de solucionarse.

Falcón y su molestia en Colo Colo | Foto: Photosport

“Me cuentan que hoy Falcón está molesto con la directiva de Blanco y Negro, entendía que iba a ver una compra de un porcentaje de su pase y eso hasta el momento no ha ocurrido”, manifestó.

Finalmente, Alvarado destapa del acuerdo de palabra que habrían tenido en un momento Falcón con la dirigencia aún no se materializa con hechos y eso, tendría tostado al jugador uruguayo, quien no está presente en el inicio de la pretemporada.

“Había un compromiso de la dirigencia de Blanco y Negro y eso no ha pasado hasta el momento y en medio de tanta negociación, obviamente se siente tocado y afectado. El jugador no está junto a sus compañeros en La Serena”, concluyó.