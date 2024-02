Colo Colo tendrá esta noche, por lejos, uno de los compromisos más importantes del año cuando tenga que recibir a Godoy Cruz por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores, en donde los albos llegan con la ventaja de haber ganado por la mínima en la ida.

El Cacique sabe que no puede relajarse y al frente tendrá un equipo que irá al Estadio Monumental con todo para revertir la llave y, de esa manera, dar el gran batacazo en la presente edición del máximo torneo continental.

Uno que se encargó de ilusionar las huestes albas fue Diego Rivarola, ex jugador de fútbol quien aseguró que Goody Cruz no es el gran ‘cuco’ del que se hablaba y será parejo esta noche en Pedreros.

Colo Colo buscará cerrar la llave en casa. | Foto: Photosport

“Yo creo que hizo un partido bajo, esperaba más sobre todo de local. Godoy Cruz viene haciendo un buen campeonato, pero tampoco juega tan bien y lo dije antes de que jugara ante Colo Colo”, dijo Diego Gabriel en ESPN Chile.

Rivarola cree que Godoy Cruz de Mendoza “No brilla ni luce, pero gana. Sí me esperaba algo más el partido pasado porque tiene para entregar y no lo vimos, sobre todo en la mitad de la cancha”, puntualizó.

En el cierre, asegura que el equipo del ‘Gato’ Oldrá “Está en un proceso de adaptación, en la liga argentina lo están haciendo muy bien pero futbolísticamente aún no logra su mejor versión”, remató.

Colo Colo sale a cerrar la llave en Copa Libertadores

Esta noche, desde las 21:30 PM de Chile continental y en el Estadio Monumental, Colo Colo recibirá a Godoy Cruz con la esperanza de cerrar la llave a su favor y así avanzar a la última ronda clasificatoria de Copa Libertadores de América.