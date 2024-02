La era de Jorge Almirón en Colo Colo arrancó con todo y recién el domingo pasado el entrenador de los albos cosechó su primera derrota con el equipo, donde paró una alineación absolutamente suplente para enfrentar a O’Higgins de Rancagua.

En el compromiso frente a los celestes sorprendió que Damián Pizarro haya ido al banco de suplentes y no como titular, ya que se trataba de un equipo alternativo y el canterano albo fue titular casi todo el 2023.

En De Fútbol Se Habla Así de D Sports, el periodista que cubre al Cacique, Rodrigo López, destapó la olla y reveló los verdaderos motivos que tienen a Damián Pizarro bastante relegado en el equipo que dirige Jorge Almirón.

Pizarro no es titular en el equipo de Almirón. | Foto: Photosport

Según el comunicador, el cuerpo técnico de los albos cree que “No hay una proyección con él pensando en una temporada completa”, reveló para sorpresa de muchos.

López cuenta la firme por la suplencia de Pizarro y el por qué no tiene tan buena consideración por parte del ex entrenador de Boca Juniors: “A mí me dicen que en los entrenamientos no ha mostrado lo mismo que el año pasado, está pensando en no tener una lesión importante”, aportó.

En el cierre, asegura que el hecho de ya estar vendido a Italia y la posibilidad de lesionarse han sido factor para no tenerlo considerado: “No sé qué le habrán dicho, pero por ahí una lesión importante, el contrato ya está hecho…”, cerró.

Día y hora para Colo Colo vs Godoy Cruz

El Cacique enfrenta este jueves 29 de febrero a las 21:30 PM de Chile continental a Godoy Cruz de Mendoza en un compromiso válido por la vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores de América.