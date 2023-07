Juan Cristóbal Guarello fue muy crítico con Gustavo Quinteros. El comunicador en su editorial del programa Más Que Fútbol de DSports, aseguró que el DT se desmarca de la responsabilidad en el armado del plantel de Colo Colo y, en ese sentido, le recuerda que insistió por un par de jugadores que no jugaron en la eliminación ante Deportivo Pereira por Copa Libertadores.

“Cuando uno escucha a Quinteros hablar de la campaña de Colo Colo y de que le faltan delanteros y que los jugadores no han rendido. Habla siempre desde la posición de que él no hubiese tenido ninguna relación con el armado del plantel”, expresó en el programa de DirecTV.

El comunicador nombró a futbolistas. “Como si traer a un jugador que se lesiona como De los Santos. Un jugador que finalmente él tuvo un problema personal como Lezcano que además tuvo lesiones. Un jugador que no da el ancho como Castillo. Un jugador que era para ser suplente como Benegas. Un jugador que era una apuesta, porque Palacios no jugaba hace dos años”.

“Un jugador que nunca se entendió bien por qué llegó a Colo Colo como Moya. Un jugador como Bouzat que simplemente tiene un rango medio. Un jugador como Ramiro González que tanto insistió y finalmente en un partido decisivo no va a la cancha. Todos esos jugadores no habrán sido los cabeza de lista de Quinteros. Aunque un par sí, Ramiro González insistió más de un año, con Benegas era el segundo delantero sí o sí. La responsabilidad es de Quinteros si él armó el plantel”, complementó.

Guarello reconoció que hubo dos factores inesperados para el DT. “No es responsabilidad de Quinteros que se haya ido Lucero. No es responsabilidad de él que se haya ido Opazo. Lo de Suazo se sabía que no iba a estar, en pleno Campeonato 2022 todos sabíamos que se iba”.

Juan Cristóbal Guarello critica a Gustavo Quinteros por los refuerzos en Colo Colo (Foto: DSports | Photosport)

El comunicador aseguró que Colo Colo no debe incorporar más refuerzos. “Este mantra de decir ‘me faltan delanteros y no tengo gol. Pero hay un error básico crucial en la conformación del plantel. Seguir pidiendo jugadores para reemplazar a jugadores que ni siquiera son titulares a estas alturas no tiene sentido. Más si no se logró pasar una fase en un grupo tan accesible como el que tuvo Colo Colo”.

“Por la plata que dejó de ganar, lo lógico es un jugador más si es que y arreglarse con lo que está. Colo Colo no puede tener un plantel de 40 jugadores y que todos los extranjeros están en la banca. Ahí hay un error básico, elemental y ahí Quinteros tiene mucho que ver”, cerró Juan Cristóbal Guarello.